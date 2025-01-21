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Galatasaray Kaptanı Muslera 'bitti işareti' yaptı: Takımdan ayrılıyor mu?
Galatasaray Kaptanı Muslera 'bitti işareti' yaptı: Takımdan ayrılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçı sonrası gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' tarzında bir işaret yaparak direkt... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Uruguaylı Fernando Muslera, maç sonu gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' işareti yaparak doğrudan soyunma odasına gitti.Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, takımının Dinamo Kiev ile oynadığı 3-3 berabere tamamlanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından dikkat çeken bir hareket yaptı. Karşılaşmanın sonunda, hem taraftarlar hem de bazı futbolseverlerden gelen eleştiriler sonrası Muslera, teknik direktör Okan Buruk’a doğru 'bitti' tarzında bir el hareketi yaptı ve ardından hızla soyunma odasına yöneldi.Uruguaylı kalecinin maç sonrası yaptığı hareket sonrası takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesinin biteceği açıklanan Fernando Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-dinamo-kiev-ile-3-3-berabere-kaldi-1092915959.html
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Galatasaray Kaptanı Muslera 'bitti işareti' yaptı: Takımdan ayrılıyor mu?

20:56 21.01.2025
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçı sonrası gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' tarzında bir işaret yaparak direkt soyunma odasına yöneldi. Muslera'nın bu hareketi, taraftarlar ve futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.
Uruguaylı Fernando Muslera, maç sonu gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' işareti yaparak doğrudan soyunma odasına gitti.
Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, takımının Dinamo Kiev ile oynadığı 3-3 berabere tamamlanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından dikkat çeken bir hareket yaptı. Karşılaşmanın sonunda, hem taraftarlar hem de bazı futbolseverlerden gelen eleştiriler sonrası Muslera, teknik direktör Okan Buruk’a doğru 'bitti' tarzında bir el hareketi yaptı ve ardından hızla soyunma odasına yöneldi.
Uruguaylı kalecinin maç sonrası yaptığı hareket sonrası takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesinin biteceği açıklanan Fernando Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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