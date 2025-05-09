https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/rtuk-medya-kuruluslarini-uyardi-dolandiricilik-girisimlerine-karsi-dikkatli-olun-1096106770.html
RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun'
RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun'
Sputnik Türkiye
RTÜK, son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T18:25+0300
2025-05-09T18:25+0300
2025-05-09T18:25+0300
türki̇ye
rtük
medya
sosyal medya
medya takip merkezi (mtm)
sosyal medya yasası
ana akım medya
medya patronu
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103887/59/1038875955_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dad6a776ef4785de8030088d6f10bebf.jpg
RTÜK, Ebubekir Şahin’in adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı radyo ve televizyon kuruluşlarını uyardı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Şahin adına yapılan yardım ve maddi destek taleplerinin tamamen dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı. RTÜK “Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir” dedi.Kurum, bu tür taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek yayın kuruluşlarının bu tür aramalarla karşılaşmaları halinde durumu gecikmeden RTÜK’e ve güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayla ilgili adli süreçlerin başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rtuk-medya-kuruluslarini-uyardi-arsiv-goruntuleri-ve-haberleri-kaynak-belirtmeden-yayinlamak-yasak-1095939835.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103887/59/1038875955_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_62c2ac55d97299c38da6a99547265cde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rtük, medya, sosyal medya, medya takip merkezi (mtm), sosyal medya yasası, ana akım medya, medya patronu, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği
rtük, medya, sosyal medya, medya takip merkezi (mtm), sosyal medya yasası, ana akım medya, medya patronu, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği
RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun'
RTÜK, son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yardım veya maddi taleplerde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Kurum, bu şahıslar hakkında adli sürecin başlatıldığını belirtti.
RTÜK, Ebubekir Şahin’in adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı radyo ve televizyon kuruluşlarını uyardı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Şahin adına yapılan yardım ve maddi destek taleplerinin tamamen dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı. RTÜK “Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir” dedi.
Kurum, bu tür taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek yayın kuruluşlarının bu tür aramalarla karşılaşmaları halinde durumu gecikmeden RTÜK’e ve güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayla ilgili adli süreçlerin başlatıldığı açıklandı.