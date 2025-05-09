https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/rtuk-medya-kuruluslarini-uyardi-dolandiricilik-girisimlerine-karsi-dikkatli-olun-1096106770.html

RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun'

RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun'

Sputnik Türkiye

RTÜK, son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T18:25+0300

2025-05-09T18:25+0300

2025-05-09T18:25+0300

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RTÜK, Ebubekir Şahin’in adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı radyo ve televizyon kuruluşlarını uyardı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Şahin adına yapılan yardım ve maddi destek taleplerinin tamamen dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı. RTÜK “Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir” dedi.Kurum, bu tür taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek yayın kuruluşlarının bu tür aramalarla karşılaşmaları halinde durumu gecikmeden RTÜK’e ve güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayla ilgili adli süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rtuk-medya-kuruluslarini-uyardi-arsiv-goruntuleri-ve-haberleri-kaynak-belirtmeden-yayinlamak-yasak-1095939835.html

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