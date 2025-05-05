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RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Arşiv görüntüleri ve haberleri kaynak belirtmeden yayınlamak yasak'
RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Arşiv görüntüleri ve haberleri kaynak belirtmeden yayınlamak yasak'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), arşiv ve canlandırma görüntülerinin kullanımı ve haber kaynaklarının belirtilmesi konusunda yayıncı kuruluşlara uyarıda... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T22:03+0300
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türki̇ye
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RTÜK, arşiv görüntüleri ve haber kaynaklarının belirtilmeden kullanılmasına karşı yayıncı kuruluşları uyardı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu açıklamasında, bazı medya kuruluşlarının, arşiv ya da temsili görüntüleri bu niteliklerini belirtmeden kullandığı ve farklı kaynaklardan alınan haberleri, kaynağı açıkça göstermeden paylaştığı tespit edildi.RTÜK, bugüne dek bu konuda yayıncılarla doğrudan görüşmeler yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirerek yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı. Ancak açıklamada, tüm uyarılara rağmen bazı medya hizmet sağlayıcılarının gerekli özeni göstermediği belirtildi.Kurul, 6112 Sayılı Kanun'la ilgili yönetmeliklere atıfta bulunarak, habercilikte doğruluk ilkesine riayet edilmesi, abartılı ses ve görüntüden kaçınılması ve kullanılan görüntülerin arşiv ya da canlandırma olup olmadığının izleyiciye açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.RTÜK, bu kuralların yalnızca yasal değil aynı zamanda etik yayıncılığın temel ilkeleri olduğuna dikkat çekerek, ihlallerin hem kamuoyunun yanıltılmasına hem de kurallara uyan yayıncılar aleyhine haksız rekabete neden olduğunu ifade etti.Açıklamanın sonunda, söz konusu ihlallerin devam etmesi halinde 6112 Sayılı Kanun kapsamında gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz uygulanacağı mesajı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rtuk-baskani-sahinden-sokak-roportajlariyla-ilgili-aciklama-denetimlerimiz-daha-da-sikilastirilarak-1095725574.html
türki̇ye
nitelikli koruma alanı
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), haber, asılsız haber, yalan haber, kaynak, nitelikli, nitelikli koruma alanı, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), haber, asılsız haber, yalan haber, kaynak, nitelikli, nitelikli koruma alanı, telif, telif hakkı, telif hakkı davası

RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Arşiv görüntüleri ve haberleri kaynak belirtmeden yayınlamak yasak'

22:03 05.05.2025
© AARTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), arşiv ve canlandırma görüntülerinin kullanımı ve haber kaynaklarının belirtilmesi konusunda yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu. RTÜK, bazı medya organlarının bu kurallara uymayarak izleyiciyi yanılttığını ve haksız rekabet ortamı yarattığını belirterek ihlal eden kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.
RTÜK, arşiv görüntüleri ve haber kaynaklarının belirtilmeden kullanılmasına karşı yayıncı kuruluşları uyardı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu açıklamasında, bazı medya kuruluşlarının, arşiv ya da temsili görüntüleri bu niteliklerini belirtmeden kullandığı ve farklı kaynaklardan alınan haberleri, kaynağı açıkça göstermeden paylaştığı tespit edildi.
RTÜK, bugüne dek bu konuda yayıncılarla doğrudan görüşmeler yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirerek yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı. Ancak açıklamada, tüm uyarılara rağmen bazı medya hizmet sağlayıcılarının gerekli özeni göstermediği belirtildi.
Kurul, 6112 Sayılı Kanun'la ilgili yönetmeliklere atıfta bulunarak, habercilikte doğruluk ilkesine riayet edilmesi, abartılı ses ve görüntüden kaçınılması ve kullanılan görüntülerin arşiv ya da canlandırma olup olmadığının izleyiciye açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.
RTÜK, bu kuralların yalnızca yasal değil aynı zamanda etik yayıncılığın temel ilkeleri olduğuna dikkat çekerek, ihlallerin hem kamuoyunun yanıltılmasına hem de kurallara uyan yayıncılar aleyhine haksız rekabete neden olduğunu ifade etti.
Açıklamanın sonunda, söz konusu ihlallerin devam etmesi halinde 6112 Sayılı Kanun kapsamında gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz uygulanacağı mesajı verildi.
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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