https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rtuk-medya-kuruluslarini-uyardi-arsiv-goruntuleri-ve-haberleri-kaynak-belirtmeden-yayinlamak-yasak-1095939835.html

RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Arşiv görüntüleri ve haberleri kaynak belirtmeden yayınlamak yasak'

RTÜK medya kuruluşlarını uyardı: 'Arşiv görüntüleri ve haberleri kaynak belirtmeden yayınlamak yasak'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), arşiv ve canlandırma görüntülerinin kullanımı ve haber kaynaklarının belirtilmesi konusunda yayıncı kuruluşlara uyarıda... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T22:03+0300

2025-05-05T22:03+0300

2025-05-05T22:03+0300

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

haber

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RTÜK, arşiv görüntüleri ve haber kaynaklarının belirtilmeden kullanılmasına karşı yayıncı kuruluşları uyardı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu açıklamasında, bazı medya kuruluşlarının, arşiv ya da temsili görüntüleri bu niteliklerini belirtmeden kullandığı ve farklı kaynaklardan alınan haberleri, kaynağı açıkça göstermeden paylaştığı tespit edildi.RTÜK, bugüne dek bu konuda yayıncılarla doğrudan görüşmeler yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirerek yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı. Ancak açıklamada, tüm uyarılara rağmen bazı medya hizmet sağlayıcılarının gerekli özeni göstermediği belirtildi.Kurul, 6112 Sayılı Kanun'la ilgili yönetmeliklere atıfta bulunarak, habercilikte doğruluk ilkesine riayet edilmesi, abartılı ses ve görüntüden kaçınılması ve kullanılan görüntülerin arşiv ya da canlandırma olup olmadığının izleyiciye açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.RTÜK, bu kuralların yalnızca yasal değil aynı zamanda etik yayıncılığın temel ilkeleri olduğuna dikkat çekerek, ihlallerin hem kamuoyunun yanıltılmasına hem de kurallara uyan yayıncılar aleyhine haksız rekabete neden olduğunu ifade etti.Açıklamanın sonunda, söz konusu ihlallerin devam etmesi halinde 6112 Sayılı Kanun kapsamında gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz uygulanacağı mesajı verildi.

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