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İslam Memiş rakam vererek yatırımcıları uyardı: Altında yeni rekorlar bekleniyor mu?
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Altın piyasasında gelişmeler devam ediyor. A Haber canlı yayına katılan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.Altın artacak mı? Altında yeni rekor gelir mi?İşte Memiş küresel düzeydeki gelişmelerin altında oynaklığa sebep olduğunu vurguladı ve 'düzeltme hareketi olmadan yeni rekor gelmez' dedi:'4 bin 750 lira seviyesi yine masamızda'Gram altın ve ons altına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, yukarı yönlü hareketin ne zaman başlayacağını söyledi:'Altın biriktirin'
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gram altın, gram altın yorum, gram altın artar mı

İslam Memiş rakam vererek yatırımcıları uyardı: Altında yeni rekorlar bekleniyor mu?

13:18 09.05.2025 (güncellendi: 13:20 09.05.2025)
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© İHA
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Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasalarını değerlendirdi. Memiş, düzeltme hareketlerinin devamını beklediğini vurgulayarak "Ons altın 3000 dolar ve 3000 dolar altına sarkmadan yani 2800-2950 dolar seviyeler görülmeden sağlıklı yükselişler beklememek gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Altın piyasasında gelişmeler devam ediyor.
A Haber canlı yayına katılan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Altın artacak mı? Altında yeni rekor gelir mi?

İşte Memiş küresel düzeydeki gelişmelerin altında oynaklığa sebep olduğunu vurguladı ve 'düzeltme hareketi olmadan yeni rekor gelmez' dedi:
Hindistan Pakistan arasında yaşanan savaş gerilimiyle birlikte herkes altın fiyatlarında bir patlama bekliyordu. 3430 dolar seviyesinden gerileyen ons altın tarafında sert bir düşüş gördük yaklaşık 100 dolar civarında bir gerileme gördük. O beklediğimiz patlama gerçekleşmedi. Dolayısıyla altın tarafındaki bu dinlenme baskılanma süreci halen devam ediyor. Nisan ayının son haftasında 300 dolar ve 300 gram bir geri çekilme bir düzeltme hareketi gördük. Düzeltme hareketlerinin devamını beklediğimi söyleyebilirim. Er yada geç o düzeltme hareketini yapmadan yeni rekorlar gelmez. Benim beklentim bu yönde. O yüzden ons altın 3000 dolar ve 3000 dolar altına sarkmadan yani 2800-2950 dolar seviyeler görülmeden sağlıklı yükselişler beklememek gerektiğini düşünüyorum.

'4 bin 750 lira seviyesi yine masamızda'

Gram altın ve ons altına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, yukarı yönlü hareketin ne zaman başlayacağını söyledi:
Orta ve uzun vadede yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz zaten devam ediyor. Burada sürpriz bir beklentimiz zaten yok. Ama kısa vadede bu düzeltme hareketlerini teknik anlamda yapması lazım. Bahaneler ne olabilir; Çin-ABD arasındaki ticaret savaşlarıyla ilgili olumlu açıklamalar yaşanırsa, Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşma haberi gelirse, Trump ile Fed arasında bir yumuşak ilişki kurulursa gibi başlıklar bahane edilebilir. Ama piyasa beklemeye devam ediyor. Orta ve uzun vadeye yine baktığımız zaman yılın diğer yarısında yine altın fiyatlarında hedef yine radarımızda 4500 lira seviyesi devamında 4750 lira seviyesi yine masamızda durmaya devam ediyor. Ons altın tarafında tekrar 3500 dolar seviyesi yılın ikinci yarısında radarımızda olmaya devam edecek. İlk önce o sağlıklı düşüşlerin mutlaka teknik olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliriz.

'Altın biriktirin'

Küçük yatırımcı özellikle küçük yatırımcı olduğunu idrak etmesi lazım. 2025 yılında sadece altın özelinde değil borsalarda, kripto para piyasalarında ve diğer enstrümanlarda öngörülemeyen bir yıl var karşımızda. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Fiyata değil miktara bakacaksınız. Elinize geçen paraya 3-5 kuruş kenara altın biriktirmeye devam edeceksiniz. Yapabileceğiniz şey sadece bu. O yüzden küçük yatırımcının yapması gereken şey fiyata değil miktara odaklanması lazım. Ama hala gerçek anlamda yükseldiği zaman satarım düştüğü zaman yerine koyarım hayali içinde elindekinde de olma riski oldukça yüksek.
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