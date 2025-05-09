İslam Memiş rakam vererek yatırımcıları uyardı: Altında yeni rekorlar bekleniyor mu?

Orta ve uzun vadede yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz zaten devam ediyor. Burada sürpriz bir beklentimiz zaten yok. Ama kısa vadede bu düzeltme hareketlerini teknik anlamda yapması lazım. Bahaneler ne olabilir; Çin-ABD arasındaki ticaret savaşlarıyla ilgili olumlu açıklamalar yaşanırsa, Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşma haberi gelirse, Trump ile Fed arasında bir yumuşak ilişki kurulursa gibi başlıklar bahane edilebilir. Ama piyasa beklemeye devam ediyor. Orta ve uzun vadeye yine baktığımız zaman yılın diğer yarısında yine altın fiyatlarında hedef yine radarımızda 4500 lira seviyesi devamında 4750 lira seviyesi yine masamızda durmaya devam ediyor. Ons altın tarafında tekrar 3500 dolar seviyesi yılın ikinci yarısında radarımızda olmaya devam edecek. İlk önce o sağlıklı düşüşlerin mutlaka teknik olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliriz.