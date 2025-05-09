Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü: Sputnik, Kızıl Meydan'daki töreni canlı yayınlayacak
08:43 09.05.2025 (güncellendi: 09:16 09.05.2025)
© Sputnik / POOL/
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Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde ve müttefiklerin kritik desteğiyle Hitler Almanyası'na karşı kazanılan Büyük Zafer, Rusya'da her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanıyor.
Bugün, Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi güçlerine karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü.
Sputnik, Zafer'in 80. yıldönümünde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Günü Geçit Töreni'ni Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak yayınlayacak.
Saat 10:00'da başlayacak Zafer Geçidi'ni sitemizden, X ve Telegram hesaplarımızdan izleyebilirsiniz.
Sputnik, Zafer'in 80. yıldönümünde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Günü Geçit Töreni'ni Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak yayınlayacak.
Saat 10:00'da başlayacak Zafer Geçidi'ni sitemizden, X ve Telegram hesaplarımızdan izleyebilirsiniz.
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü, Kızıl Meydan'da kutlanıyor— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 9, 2025
Kızıl Meydan, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü onuruna düzenlenecek geçit töreni için hazırlanıyorhttps://t.co/WqLvD1vcrC
Çok sayıda dünya lideri Moskova'da
Dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, Kızıl Meydan'daki Zafer Geçidi'ne katılmak üzere Moskova'da bulunuyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs'ta 29 yabancı liderin Moskova'da olmasını beklediklerini açıklamıştı.
9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birlikleri Kızıl Meydan'da yürüyecek.
ABD de dahil birçok yabancı ülkeden gaziler Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacak.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs'ta 29 yabancı liderin Moskova'da olmasını beklediklerini açıklamıştı.
9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birlikleri Kızıl Meydan'da yürüyecek.
ABD de dahil birçok yabancı ülkeden gaziler Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacak.
6 bin 740 konuk ağırlanacak
Kızıl Meydan, bu yılki 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde 6 bin 740 konuğu ağırlayacak.
Mülk Yönetimi Departmanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan'da Spasskaya ve Nikolskaya kuleleri arasında 6 metre yüksekliğinde 3 tribün kuruluyor. Engelliler için özel donanımlı koltuklar da dahil olmak üzere toplam kapasite 6 bin 740 koltuk olacak” dendi.
Geleneksel olarak tribünler, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rus bayrağı renklerinde dekore edilmiş koltuklarla donatılacak.
Mülk Yönetimi Departmanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan'da Spasskaya ve Nikolskaya kuleleri arasında 6 metre yüksekliğinde 3 tribün kuruluyor. Engelliler için özel donanımlı koltuklar da dahil olmak üzere toplam kapasite 6 bin 740 koltuk olacak” dendi.
Geleneksel olarak tribünler, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rus bayrağı renklerinde dekore edilmiş koltuklarla donatılacak.