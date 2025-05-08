https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zaferin-80-yildonumu-putin-zafer-baris-ve-refah-icin-kadeh-kaldirdi-1096071682.html

Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı

Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına gelen yabancı delegasyon başkanları ile akşam yemeğinde kadehini zafer, barış ve refah... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T21:44+0300

2025-05-08T21:44+0300

2025-05-08T22:32+0300

dünya

vladimir putin

rusya

moskova

sovyetler birliği

brezilya devlet başkanı

çin devlet başkanı şi cinping

nicolas maduro

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına davet edilen yabancı delegasyon başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı.Ayrıca Putin, Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının anısını onurlandırmak üzere Moskova'ya gelen ülke liderlerine şu şekilde teşekkür etti:Akşam yemeğinde gerçekleştirdiği konuşmasında Putin, "9 Mayıs çok uluslu Rusya halkı için mukaddes bir tarihtir. Nazizme karşı kazanılan zaferde belirleyici rol Sovyetler Birliği'ne aittir, hiç kimse bunu karalayamayacaktır. Rusya, Nazizme karşı mücadelede müttefiklerini unutmayacaktır. Bugün daha adil bir dünya düzeni kurulmaktadır. Moskova herkes için eşit ve bölünmez güvenlikten yanadır, bu barışı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda Putin, şu sözleri söyledi:9 Mayıs kutlamaları vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok dünya liderinin Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, moskova, sovyetler birliği, brezilya devlet başkanı, çin devlet başkanı şi cinping, nicolas maduro