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Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı
Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına gelen yabancı delegasyon başkanları ile akşam yemeğinde kadehini zafer, barış ve refah... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına davet edilen yabancı delegasyon başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı.Ayrıca Putin, Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının anısını onurlandırmak üzere Moskova'ya gelen ülke liderlerine şu şekilde teşekkür etti:Akşam yemeğinde gerçekleştirdiği konuşmasında Putin, "9 Mayıs çok uluslu Rusya halkı için mukaddes bir tarihtir. Nazizme karşı kazanılan zaferde belirleyici rol Sovyetler Birliği'ne aittir, hiç kimse bunu karalayamayacaktır. Rusya, Nazizme karşı mücadelede müttefiklerini unutmayacaktır. Bugün daha adil bir dünya düzeni kurulmaktadır. Moskova herkes için eşit ve bölünmez güvenlikten yanadır, bu barışı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda Putin, şu sözleri söyledi:9 Mayıs kutlamaları vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok dünya liderinin Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-altin-kubbe-fuze-savunma-sistemi-projesine-sert-tepki-1096065164.html
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vladimir putin, rusya, moskova, sovyetler birliği, brezilya devlet başkanı, çin devlet başkanı şi cinping, nicolas maduro
vladimir putin, rusya, moskova, sovyetler birliği, brezilya devlet başkanı, çin devlet başkanı şi cinping, nicolas maduro

Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı

21:44 08.05.2025 (güncellendi: 22:32 08.05.2025)
© Sputnik / POOLПрезидент РФ Владимир Путин выступает во время обеда для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин выступает во время обеда для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına gelen yabancı delegasyon başkanları ile akşam yemeğinde kadehini zafer, barış ve refah için kaldırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına davet edilen yabancı delegasyon başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı.
Ayrıca Putin, Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının anısını onurlandırmak üzere Moskova'ya gelen ülke liderlerine şu şekilde teşekkür etti:

"Her şeyden önce Nazizm'e karşı Zafer günü sevincini bizimle paylaşmak ve insanlığı kurtaran kahramanların anısını onurlandırmak için Moskova’ya geldiğiniz için siz, güvenilir dostlarımız ve ortaklarımız, hepinizi içtenlikle selamlıyor ve teşekkür ediyorum"

Akşam yemeğinde gerçekleştirdiği konuşmasında Putin, "9 Mayıs çok uluslu Rusya halkı için mukaddes bir tarihtir. Nazizme karşı kazanılan zaferde belirleyici rol Sovyetler Birliği'ne aittir, hiç kimse bunu karalayamayacaktır. Rusya, Nazizme karşı mücadelede müttefiklerini unutmayacaktır. Bugün daha adil bir dünya düzeni kurulmaktadır. Moskova herkes için eşit ve bölünmez güvenlikten yanadır, bu barışı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Putin, şu sözleri söyledi:
“Sevgili dostlar, izninizle kadehimi kazananların nesline, Büyük Zafer'e, barış ve refaha, sizlere ve dostlarımıza kaldırıyorum."
9 Mayıs kutlamaları vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok dünya liderinin Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor.
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