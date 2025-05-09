https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/dolandiricilar-guler-sabancinin-ismini-kullandi-sahte-iceriklere-itibar-etmeyin-1096096626.html

Dolandırıcılar Güler Sabancı'nın ismini kullandı: 'Sahte içeriklere itibar etmeyin'

Dolandırıcılar Güler Sabancı'nın ismini kullandı: 'Sahte içeriklere itibar etmeyin'

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılar, bu sefer de Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Bu tarz sahte içeriklere itibar edilmemesi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T14:36+0300

2025-05-09T14:36+0300

2025-05-09T14:36+0300

türki̇ye

güler sabancı

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

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Dolandırıcılar, birçok ünlü ismin adını kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ismi kullanılarak sahte içerikler üretilip, vatandaşlar dolandırıldı.Yapay zeka kullandılar"Yatırım tavsiyesi" "özel fırsat", "teklif" gibi dikkat çekici başlıklarla vatandaşların ilgisini çekip tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez de Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan bu tarz içeriklerde Güler Sabancı'nın kişisel verileri yer aldı.Sabancı'dan uyarı: 'Yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin'Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kişisel verileri kullanılarak otuşturulan sahte içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Sabancı ayrıca, yasal süreçlerin başlatıldığını da kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html

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güler sabancı, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı