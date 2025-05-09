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Dolandırıcılar Güler Sabancı'nın ismini kullandı: 'Sahte içeriklere itibar etmeyin'
Dolandırıcılar Güler Sabancı'nın ismini kullandı: 'Sahte içeriklere itibar etmeyin'
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılar, bu sefer de Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Bu tarz sahte içeriklere itibar edilmemesi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:36+0300
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güler sabancı
dolandırıcılık
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Dolandırıcılar, birçok ünlü ismin adını kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ismi kullanılarak sahte içerikler üretilip, vatandaşlar dolandırıldı.Yapay zeka kullandılar"Yatırım tavsiyesi" "özel fırsat", "teklif" gibi dikkat çekici başlıklarla vatandaşların ilgisini çekip tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez de Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan bu tarz içeriklerde Güler Sabancı'nın kişisel verileri yer aldı.Sabancı'dan uyarı: 'Yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin'Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kişisel verileri kullanılarak otuşturulan sahte içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Sabancı ayrıca, yasal süreçlerin başlatıldığını da kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html
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güler sabancı, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
güler sabancı, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı

Dolandırıcılar Güler Sabancı'nın ismini kullandı: 'Sahte içeriklere itibar etmeyin'

14:36 09.05.2025
© AAGüler Sabancı
Güler Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
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Dolandırıcılar, bu sefer de Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Bu tarz sahte içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Güler Sabancı, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılacağını da duyurdu.
Dolandırıcılar, birçok ünlü ismin adını kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ismi kullanılarak sahte içerikler üretilip, vatandaşlar dolandırıldı.

Yapay zeka kullandılar

"Yatırım tavsiyesi" "özel fırsat", "teklif" gibi dikkat çekici başlıklarla vatandaşların ilgisini çekip tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez de Güler Sabancı'nın ismini kullandı. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan bu tarz içeriklerde Güler Sabancı'nın kişisel verileri yer aldı.

Sabancı'dan uyarı: 'Yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin'

Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kişisel verileri kullanılarak otuşturulan sahte içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Sabancı ayrıca, yasal süreçlerin başlatıldığını da kaydetti:
"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır. Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım."
Burcu Biricik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
YAŞAM
Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'
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