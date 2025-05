https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abdnin-28-sehri-alarm-verdi-yuksek-binalar-kentlerde-cokmeye-neden-oluyor-1096107986.html

ABD'nin 28 şehri alarm verdi: Yüksek binalar kentlerde çökmeye neden oluyor

ABD'nin 28 şehri alarm verdi: Yüksek binalar kentlerde çökmeye neden oluyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin en büyük 28 şehrinde yüksek binalardan kaynaklı ağırlık nedeniyle yer yüzeyinde çökme yaşanıyor. Las Vegas, New York ve Houston gibi metropollerin... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T20:23+0300

2025-05-09T20:23+0300

2025-05-09T20:23+0300

dünya

abd

amerika

amerika birleşik devletleri

gökdelen

bilim

bilim insanları

bilim insanı

bilim kurgu

coğrafya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1e/1073018019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8761836f3dcec918bdfe0dbc10fa69a2.jpg

ABD'nin 28 büyük şehri, yeraltı suyu çekimi ve bina yükü nedeniyle her yıl milim milim çökmeye devam ediyor.Nature Cities dergisinde yayımlanan çarpıcı araştırma, Las Vegas'tan New York'a kadar 28 büyük kentte yeraltı suyunun aşırı tüketimi nedeniyle ciddi zemin çökmeleri yaşandığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Teksas'ın dev metropolü Houston, yılda 10 mm'ye varan çökme oranıyla 'en hızlı batan şehir' unvanını aldı. Şehrin yüzde 40'ından fazlasında yılda 5 mm'nin üzerinde çökme yaşanırken, New York, San Francisco ve Washington gibi kıyı kentlerinde de benzer tehlikeler tespit edildi.Virginia Tech'ten Dr. Leonard Ohenhen "Dengesiz çökmeler köprülerde, yollarda ve temellerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunurken, 34 milyon kişinin yaşadığı riskli bölgelerde acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html

abd

amerika

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, amerika, amerika birleşik devletleri, gökdelen, bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, coğrafya, şehir coğrafyası, yeraltı, yeraltı kaynaklar, yeraltı mağarası, yeraltı barajları