https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abdnin-28-sehri-alarm-verdi-yuksek-binalar-kentlerde-cokmeye-neden-oluyor-1096107986.html
ABD'nin 28 şehri alarm verdi: Yüksek binalar kentlerde çökmeye neden oluyor
ABD'nin 28 şehri alarm verdi: Yüksek binalar kentlerde çökmeye neden oluyor
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ABD'nin en büyük 28 şehrinde yüksek binalardan kaynaklı ağırlık nedeniyle yer yüzeyinde çökme yaşanıyor. Las Vegas, New York ve Houston gibi metropollerin... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'nin 28 büyük şehri, yeraltı suyu çekimi ve bina yükü nedeniyle her yıl milim milim çökmeye devam ediyor.Nature Cities dergisinde yayımlanan çarpıcı araştırma, Las Vegas'tan New York'a kadar 28 büyük kentte yeraltı suyunun aşırı tüketimi nedeniyle ciddi zemin çökmeleri yaşandığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Teksas'ın dev metropolü Houston, yılda 10 mm'ye varan çökme oranıyla 'en hızlı batan şehir' unvanını aldı. Şehrin yüzde 40'ından fazlasında yılda 5 mm'nin üzerinde çökme yaşanırken, New York, San Francisco ve Washington gibi kıyı kentlerinde de benzer tehlikeler tespit edildi.Virginia Tech'ten Dr. Leonard Ohenhen "Dengesiz çökmeler köprülerde, yollarda ve temellerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunurken, 34 milyon kişinin yaşadığı riskli bölgelerde acilen önlem alınması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html
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abd, amerika, amerika birleşik devletleri, gökdelen, bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, coğrafya, şehir coğrafyası, yeraltı, yeraltı kaynaklar, yeraltı mağarası, yeraltı barajları
abd, amerika, amerika birleşik devletleri, gökdelen, bilim, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, coğrafya, şehir coğrafyası, yeraltı, yeraltı kaynaklar, yeraltı mağarası, yeraltı barajları
ABD'nin 28 şehri alarm verdi: Yüksek binalar kentlerde çökmeye neden oluyor
ABD'nin en büyük 28 şehrinde yüksek binalardan kaynaklı ağırlık nedeniyle yer yüzeyinde çökme yaşanıyor. Las Vegas, New York ve Houston gibi metropollerin büyük bir kısmında her yıl 5 milimetreden fazla oranda çökme yaşandığı ve bu durumun milyonlarca insanı etkileyebileceği belirtildi.
ABD'nin 28 büyük şehri, yeraltı suyu çekimi ve bina yükü nedeniyle her yıl milim milim çökmeye devam ediyor.
Nature Cities dergisinde yayımlanan çarpıcı araştırma, Las Vegas'tan New York'a kadar 28 büyük kentte yeraltı suyunun aşırı tüketimi nedeniyle ciddi zemin çökmeleri yaşandığını ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre Teksas'ın dev metropolü Houston, yılda 10 mm'ye varan çökme oranıyla 'en hızlı batan şehir' unvanını aldı. Şehrin yüzde 40'ından fazlasında yılda 5 mm'nin üzerinde çökme yaşanırken, New York, San Francisco ve Washington gibi kıyı kentlerinde de benzer tehlikeler tespit edildi.
Virginia Tech'ten Dr. Leonard Ohenhen "Dengesiz çökmeler köprülerde, yollarda ve temellerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunurken, 34 milyon kişinin yaşadığı riskli bölgelerde acilen önlem alınması çağrısında bulundu.