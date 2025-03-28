https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html
Myanmar 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Myanmar 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Sputnik Türkiye
Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayland ve bölgedeki diğer yerlerde güçlü sarsıntılar hissedildiği bildirildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T10:05+0300
2025-03-28T10:05+0300
2025-03-28T10:06+0300
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Myanmar 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
10:05 28.03.2025 (güncellendi: 10:06 28.03.2025)
Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayland ve bölgedeki diğer yerlerde güçlü sarsıntılar hissedildiği bildirildi.