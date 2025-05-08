https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html

Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde birkaç kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:42+0300

2025-05-08T07:42+0300

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kuzey kore

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abd

japon denizi

japonya

yonhap

balistik füze

balistik füze denemesi

füze denemesi

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Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Haberde, Kuzey Kore’nin kısa menzilli olduğu düşünülen birkaç balistik füzeyi Japon Denizi yönünde fırlattığı ifade edildi.Komitenin açıklamasında, “Saat 08:10 (TSİ 02:10) sularında, Wonsan Şehri yakınından Japon Denizi yönünde fırlatılan ve kısa menzilli balistik füze olduğu tahmin edilen birkaç hedef tespit ettik” dendi.Güney Kore ordusunun füzelere karşı gözlem faaliyetini artırdığı belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğü kaydedildi.Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünü açıkladı.Kuzey Kore en son, ABD ve Güney Kore’nin ‘Özgürlük Kalkanı’ (Freedom Shield) tatbikatı başlattığı 10 Mart'ta Sarı Deniz yönünde birkaç balistik füze fırlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-plani-kabul-edilemez-1096043850.html

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japon denizi

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