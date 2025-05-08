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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde birkaç kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Haberde, Kuzey Kore’nin kısa menzilli olduğu düşünülen birkaç balistik füzeyi Japon Denizi yönünde fırlattığı ifade edildi.Komitenin açıklamasında, “Saat 08:10 (TSİ 02:10) sularında, Wonsan Şehri yakınından Japon Denizi yönünde fırlatılan ve kısa menzilli balistik füze olduğu tahmin edilen birkaç hedef tespit ettik” dendi.Güney Kore ordusunun füzelere karşı gözlem faaliyetini artırdığı belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğü kaydedildi.Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünü açıkladı.Kuzey Kore en son, ABD ve Güney Kore’nin ‘Özgürlük Kalkanı’ (Freedom Shield) tatbikatı başlattığı 10 Mart'ta Sarı Deniz yönünde birkaç balistik füze fırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-plani-kabul-edilemez-1096043850.html
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kuzey kore, güney kore, abd, japon denizi, japonya, yonhap, balistik füze, balistik füze denemesi, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, abd, japon denizi, japonya, yonhap, balistik füze, balistik füze denemesi, füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi

07:42 08.05.2025 (güncellendi: 08:00 08.05.2025)
© Fotoğraf : Kore Merkezi Haber Ajansı Kuzey Kore füze denemesi
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Fotoğraf : Kore Merkezi Haber Ajansı
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Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde birkaç kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.
Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Haberde, Kuzey Kore’nin kısa menzilli olduğu düşünülen birkaç balistik füzeyi Japon Denizi yönünde fırlattığı ifade edildi.
Komitenin açıklamasında, “Saat 08:10 (TSİ 02:10) sularında, Wonsan Şehri yakınından Japon Denizi yönünde fırlatılan ve kısa menzilli balistik füze olduğu tahmin edilen birkaç hedef tespit ettik” dendi.
Güney Kore ordusunun füzelere karşı gözlem faaliyetini artırdığı belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğü kaydedildi.
Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünü açıkladı.
Kuzey Kore en son, ABD ve Güney Kore’nin ‘Özgürlük Kalkanı’ (Freedom Shield) tatbikatı başlattığı 10 Mart'ta Sarı Deniz yönünde birkaç balistik füze fırlatmıştı.
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