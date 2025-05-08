https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abnin-plani-kabul-edilemez-1096043850.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin planı kabul edilemez

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin planı kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'nun Rus doğalgazından vazgeçme planının hayata geçirilmesi halinde Macaristan'ın her yıl 1.5... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T04:48+0300

2025-05-08T04:48+0300

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'nun Rus doğalgazından vazgeçme planının hayata geçirilmesi halinde Macaristan'ın her yıl 1.5 milyar Euro kaybedeceğini söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı ayrıca, Budapeşte'nin Avrupa Komisyonu’nun planını 'kabul edilemez' bulduğunu ve 'mümkün olan en kararlı şekilde karşı duracağını' ve 'Macar halkının Ukrayna'nın hızlandırılmış AB üyeliği için bedel ödemeye zorlanmasına izin vermeyeceğini' belirtti.Rusya tarafı ise defalarca Batı’nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçerek ciddi bir hata yaptığını ve bunun sonucunda daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa sürükleneceğini dile getirdi. Moskova, Rus kömürünü, petrolünü ve gazını reddeden ülkelerin yine de bunları aracılar üzerinden daha pahalıya almak zorunda kaldığını vurguladı.

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