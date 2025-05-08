https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-zafer-gunu-kutlamalarina-katilmak-uzere-moskovada-1096043730.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’da

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’da

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs Zafer Günü kulamalarına katılmak üzere Moskova'ya geldi. Moskova'ya gelişiyke Kızıl Meydan'ı ziyaret eden... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T04:09+0300

2025-05-08T04:09+0300

2025-05-08T04:09+0300

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moskova

kızıl meydan

aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelişinin ardından Kızıl Meydan’ı ziyaret etti.Yayında, “İşte en son ve çok önemli görüntüler: Moskova'ya uçması engellenmeye çalışılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Kızıl Meydan'da” denildi.Vucic, faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya geldi. Gelişinin ardından sosyal medyada Rus tarafına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Kızıl Ordu’nun ülkesinin kurtuluşundaki büyük yardımını onurlandırdığını belirtti.Daha önce Avrupa Birliği, aday ülkelerin ve mevcut üyelerin liderlerini Moskova’yı ziyaret etmeme konusunda uyarmıştı. Buna cevaben Vucic, Rusya lideri Vladimir Putin’e faşizm üzerindeki Zafer Günü'nde Moskova’ya geleceğine dair söz verdiğini ve bu sözü tutacağını ancak Sırbistan hükümeti ve ordusundan temsilciler getirmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmalarını önleyeceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zafer-bayraminin-80-yildonumunde-putin-tarafindan-ilan-edilen-uc-gunluk-ateskes-basladi-1096042787.html

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rusya, sırbistan, moskova, kızıl meydan, aleksandr vucic