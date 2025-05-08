https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-zafer-gunu-kutlamalarina-katilmak-uzere-moskovada-1096043730.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’da
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’da
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs Zafer Günü kulamalarına katılmak üzere Moskova'ya geldi. Moskova'ya gelişiyke Kızıl Meydan'ı ziyaret eden... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T04:09+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelişinin ardından Kızıl Meydan’ı ziyaret etti.Yayında, “İşte en son ve çok önemli görüntüler: Moskova'ya uçması engellenmeye çalışılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Kızıl Meydan'da” denildi.Vucic, faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya geldi. Gelişinin ardından sosyal medyada Rus tarafına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Kızıl Ordu’nun ülkesinin kurtuluşundaki büyük yardımını onurlandırdığını belirtti.Daha önce Avrupa Birliği, aday ülkelerin ve mevcut üyelerin liderlerini Moskova’yı ziyaret etmeme konusunda uyarmıştı. Buna cevaben Vucic, Rusya lideri Vladimir Putin’e faşizm üzerindeki Zafer Günü'nde Moskova’ya geleceğine dair söz verdiğini ve bu sözü tutacağını ancak Sırbistan hükümeti ve ordusundan temsilciler getirmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmalarını önleyeceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zafer-bayraminin-80-yildonumunde-putin-tarafindan-ilan-edilen-uc-gunluk-ateskes-basladi-1096042787.html
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rusya, sırbistan, moskova, kızıl meydan, aleksandr vucic
rusya, sırbistan, moskova, kızıl meydan, aleksandr vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’da
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs Zafer Günü kulamalarına katılmak üzere Moskova'ya geldi. Moskova'ya gelişiyke Kızıl Meydan'ı ziyaret eden Vucic, Rus tarafına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Kızıl Ordu’nun ülkesinin kurtuluşundaki büyük yardımını onurlandırdığını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelişinin ardından Kızıl Meydan’ı ziyaret etti.
Yayında, “İşte en son ve çok önemli görüntüler: Moskova'ya uçması engellenmeye çalışılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Kızıl Meydan'da” denildi.
Vucic, faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya geldi. Gelişinin ardından sosyal medyada Rus tarafına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Kızıl Ordu’nun ülkesinin kurtuluşundaki büyük yardımını onurlandırdığını belirtti.
Daha önce Avrupa Birliği, aday ülkelerin ve mevcut üyelerin liderlerini Moskova’yı ziyaret etmeme konusunda uyarmıştı. Buna cevaben Vucic, Rusya lideri Vladimir Putin’e faşizm üzerindeki Zafer Günü'nde Moskova’ya geleceğine dair söz verdiğini ve bu sözü tutacağını ancak Sırbistan hükümeti ve ordusundan temsilciler getirmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmalarını önleyeceğini açıkladı.