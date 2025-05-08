https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/eski-futbolcu-david-beckham-cocukken-oturdugu-kentin-takimini-satin-aldi-1096066562.html
Eski futbolcu David Beckham çocukken oturduğu kentin takımını satın aldı
Eski futbolcu David Beckham çocukken oturduğu kentin takımını satın aldı
Sputnik Türkiye
İngiltere League Two ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T17:45+0300
2025-05-08T17:45+0300
2025-05-08T17:45+0300
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Inter Miami'nin sahibi David Beckham, büyüdüğü kent Salford City’nin hisselerini devralarak kulübe ciddi yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı.İngiltere İkinci Lig ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve Neville’e ABD’li iş insanı Declan Kelly de eşlik ederken, kulübün eski ortakları Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville ve Singapurlu iş insanı Peter Lim hisselerini devretti.Kulübe ciddi yatırımlar yapılacağını belirten Beckham “Salford’da büyüdüm. Burası hayatımın ve futbol kariyerimin şekillendiği yer. Bu yeni dönemde kulübün bir parçası olmaktan mutluyum” açıklamasında bulundu.Salford City, 2014 yılında Class of ’92 olarak bilinen Manchester United efsanelerinin ortaklığıyla hızlı bir yükseliş yaşamış ve beş sezonda dört lig atlayarak profesyonel lige adım atmıştı. Ancak son yıllarda bu ivme yavaşladı ve takım, 2024-2025 sezonunu play-off hattının bir puan gerisinde sekizinci sırada tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sosyal-medya-fenomeni-selin-yagcioglu-unlu-futbolcu-david-beckham-ile-bulustu-1093395141.html
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david beckham, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere, i̇ngiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), i̇ngiltere premier ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
david beckham, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere, i̇ngiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), i̇ngiltere premier ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
Eski futbolcu David Beckham çocukken oturduğu kentin takımını satın aldı
İngiltere League Two ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve Neville’e ABD’li iş insanı Declan Kelly de eşlik ederken, kulübün eski ortakları hisselerini devretti. Devir teslim töreninde konuşan Beckham, Salford City'de büyüdüğünü ve onur duyduğunu belirtti.
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, büyüdüğü kent Salford City’nin hisselerini devralarak kulübe ciddi yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı.
İngiltere İkinci Lig ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve Neville’e ABD’li iş insanı Declan Kelly de eşlik ederken, kulübün eski ortakları Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville ve Singapurlu iş insanı Peter Lim hisselerini devretti.
Kulübe ciddi yatırımlar yapılacağını belirten Beckham “Salford’da büyüdüm. Burası hayatımın ve futbol kariyerimin şekillendiği yer. Bu yeni dönemde kulübün bir parçası olmaktan mutluyum” açıklamasında bulundu.
Salford City, 2014 yılında Class of ’92 olarak bilinen Manchester United efsanelerinin ortaklığıyla hızlı bir yükseliş yaşamış ve beş sezonda dört lig atlayarak profesyonel lige adım atmıştı. Ancak son yıllarda bu ivme yavaşladı ve takım, 2024-2025 sezonunu play-off hattının bir puan gerisinde sekizinci sırada tamamladı.