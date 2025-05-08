https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/eski-futbolcu-david-beckham-cocukken-oturdugu-kentin-takimini-satin-aldi-1096066562.html

Eski futbolcu David Beckham çocukken oturduğu kentin takımını satın aldı

Eski futbolcu David Beckham çocukken oturduğu kentin takımını satın aldı

Sputnik Türkiye

İngiltere League Two ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T17:45+0300

2025-05-08T17:45+0300

2025-05-08T17:45+0300

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Inter Miami'nin sahibi David Beckham, büyüdüğü kent Salford City’nin hisselerini devralarak kulübe ciddi yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı.İngiltere İkinci Lig ekiplerinden Salford City, David Beckham ve Gary Neville’in başını çektiği yeni bir konsorsiyum tarafından devralındı. Beckham ve Neville’e ABD’li iş insanı Declan Kelly de eşlik ederken, kulübün eski ortakları Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville ve Singapurlu iş insanı Peter Lim hisselerini devretti.Kulübe ciddi yatırımlar yapılacağını belirten Beckham “Salford’da büyüdüm. Burası hayatımın ve futbol kariyerimin şekillendiği yer. Bu yeni dönemde kulübün bir parçası olmaktan mutluyum” açıklamasında bulundu.Salford City, 2014 yılında Class of ’92 olarak bilinen Manchester United efsanelerinin ortaklığıyla hızlı bir yükseliş yaşamış ve beş sezonda dört lig atlayarak profesyonel lige adım atmıştı. Ancak son yıllarda bu ivme yavaşladı ve takım, 2024-2025 sezonunu play-off hattının bir puan gerisinde sekizinci sırada tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sosyal-medya-fenomeni-selin-yagcioglu-unlu-futbolcu-david-beckham-ile-bulustu-1093395141.html

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