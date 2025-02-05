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Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, ünlü futbolcu David Beckham ile buluştu
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, ünlü futbolcu David Beckham ile buluştu
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluştu. Yağcıoğlu o anları "Hayatımın unutulmaz anı" diyerek paylaştı 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:09+0300
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Bir etkinlik kapsamında İstanbul'a gelen ünlü futbol efsanesi David Beckham sosyal medya fenomenlerinden Selin Yağcıoğlu ile bir araya geldi. Peki Selin Yağcıoğlu kimdir?Hayatımın unutulmaz anıUzun süredir Allan Hakko ile aşk yaşayan Yağcıoğlu, David Beckham ile yer aldığı fotoğrafını; "Hayatımın unutulmaz anı" mesajıyla yayımladı.Selin Yağcıoğlu kimdir?Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapıyor. Selin Yağcıoğlu'nun eski eşi Gökhan Balarısı'ndan 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya geldi. Ünlü isim şu anda iş insanı Allan Hakko ile birlikte.
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Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, ünlü futbolcu David Beckham ile buluştu

17:09 05.02.2025 (güncellendi: 17:16 05.02.2025)
Selin Yağcıoğlu
Selin Yağcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluştu. Yağcıoğlu o anları "Hayatımın unutulmaz anı" diyerek paylaştı
Bir etkinlik kapsamında İstanbul'a gelen ünlü futbol efsanesi David Beckham sosyal medya fenomenlerinden Selin Yağcıoğlu ile bir araya geldi. Peki Selin Yağcıoğlu kimdir?

Hayatımın unutulmaz anı

Uzun süredir Allan Hakko ile aşk yaşayan Yağcıoğlu, David Beckham ile yer aldığı fotoğrafını; "Hayatımın unutulmaz anı" mesajıyla yayımladı.

Selin Yağcıoğlu kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapıyor. Selin Yağcıoğlu'nun eski eşi Gökhan Balarısı'ndan 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya geldi. Ünlü isim şu anda iş insanı Allan Hakko ile birlikte.
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