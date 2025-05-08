https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/boynundan-yumurtlayan-salyangoz-ilk-kez-goruntulendi--1096070257.html
Boynundan yumurtlayan salyangoz ilk kez görüntülendi
Boynundan yumurtlayan salyangoz ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'ya özgü ve nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci, araştırmacılar tarafından ilk kez kaydedildi. Bu nadir... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T20:09+0300
2025-05-08T20:09+0300
2025-05-08T20:09+0300
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Nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci ilk kez kaydedildi.Araştırmacılar, bu nadir türün yumurtalarını boynundan bıraktığını belgelemeyi başarırken salyangozun başının altındaki bir delikten bir yumurta bıraktığı videoda görüldü. Etobur olan bu salyangoz türünün solucanlarla beslenip 30 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı. Diğer salyangoz türlerinin aksine Powelliphanta augusta'nın hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip tek tür olduğu ifade edildi. Cinsel olgunluğa sekiz yıl içinde ulaşan bu salyangozların yılda yaklaşık beş yumurta bıraktığı tespit edildi.Doğa koruma vakıflarının bu salyangoz türünü soğutmalı konteynerlerde koruyarak, madencilik faaliyetlerinin yok ettiği doğal yaşam alanlarının iklim koşullarını taklit ettiği açıklandı. Ayrıca, 2000'li yılların başında bir enerji şirketinin çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 bin salyangozun ülke içinde başka bölgelere taşındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yozgatta-kapis-kapis-satildigi-iddia-edilen-salyangoz-yahnisinin-sirri-cozuldu-1091682676.html
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salyangoz, yumurta, yavru, deniz, okyanus, büyük okyanus, okyanus seviyesi, okyanus temizliği, yeni zelanda
salyangoz, yumurta, yavru, deniz, okyanus, büyük okyanus, okyanus seviyesi, okyanus temizliği, yeni zelanda
Boynundan yumurtlayan salyangoz ilk kez görüntülendi
Yeni Zelanda'ya özgü ve nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci, araştırmacılar tarafından ilk kez kaydedildi. Bu nadir türün, yumurtalarını boynundan bıraktığı ve yıllık olarak yalnızca beş yumurta bıraktığı, sekiz yıl süren bir cinsel olgunlaşma sürecinin ardından üremeye başladığı belirtildi.
Nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci ilk kez kaydedildi.
Araştırmacılar, bu nadir türün yumurtalarını boynundan bıraktığını belgelemeyi başarırken salyangozun başının altındaki bir delikten bir yumurta bıraktığı videoda görüldü.
Etobur olan bu salyangoz türünün solucanlarla beslenip 30 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı. Diğer salyangoz türlerinin aksine Powelliphanta augusta'nın hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip tek tür olduğu ifade edildi. Cinsel olgunluğa sekiz yıl içinde ulaşan bu salyangozların yılda yaklaşık beş yumurta bıraktığı tespit edildi.
Doğa koruma vakıflarının bu salyangoz türünü soğutmalı konteynerlerde koruyarak, madencilik faaliyetlerinin yok ettiği doğal yaşam alanlarının iklim koşullarını taklit ettiği açıklandı. Ayrıca, 2000'li yılların başında bir enerji şirketinin çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 bin salyangozun ülke içinde başka bölgelere taşındığı belirtildi.