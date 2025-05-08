https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/boynundan-yumurtlayan-salyangoz-ilk-kez-goruntulendi--1096070257.html

Boynundan yumurtlayan salyangoz ilk kez görüntülendi

Boynundan yumurtlayan salyangoz ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'ya özgü ve nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci, araştırmacılar tarafından ilk kez kaydedildi. Bu nadir... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

salyangoz

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yeni zelanda

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Nesli tükenmekte olan Powelliphanta augusta salyangozunun yumurtlama süreci ilk kez kaydedildi.Araştırmacılar, bu nadir türün yumurtalarını boynundan bıraktığını belgelemeyi başarırken salyangozun başının altındaki bir delikten bir yumurta bıraktığı videoda görüldü. Etobur olan bu salyangoz türünün solucanlarla beslenip 30 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı. Diğer salyangoz türlerinin aksine Powelliphanta augusta'nın hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip tek tür olduğu ifade edildi. Cinsel olgunluğa sekiz yıl içinde ulaşan bu salyangozların yılda yaklaşık beş yumurta bıraktığı tespit edildi.Doğa koruma vakıflarının bu salyangoz türünü soğutmalı konteynerlerde koruyarak, madencilik faaliyetlerinin yok ettiği doğal yaşam alanlarının iklim koşullarını taklit ettiği açıklandı. Ayrıca, 2000'li yılların başında bir enerji şirketinin çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 bin salyangozun ülke içinde başka bölgelere taşındığı belirtildi.

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salyangoz, yumurta, yavru, deniz, okyanus, büyük okyanus, okyanus seviyesi, okyanus temizliği, yeni zelanda