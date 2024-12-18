https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yozgatta-kapis-kapis-satildigi-iddia-edilen-salyangoz-yahnisinin-sirri-cozuldu-1091682676.html

Yozgat’ta kapış kapış satıldığı iddia edilen 'salyangoz yahnisinin' sırrı çözüldü

Yozgat’ta kapış kapış satıldığı iddia edilen 'salyangoz yahnisinin' sırrı çözüldü

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Yozgat’ta salyangoz yahnisi satan bir restoranın videosu gündem oldu. Ancak Teyit tarafından yapılan incelemede, bu görüntülerin Madrid’deki bir... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T06:43+0300

2024-12-18T06:43+0300

2024-12-18T06:43+0300

yaşam

yozgat

madrid

salyangoz

yemek

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Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video, Yozgat’ta bir lokantada salyangoz yahnisi satıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Videoda, Yozgat’a özgü bir yemekmiş gibi sunulan salyangoz yahnisi kısa sürede hem ilgi hem de tartışma konusu oldu. Ancak yapılan detaylı inceleme, bu görüntülerin aslında İspanya’dan olduğunu ortaya çıkardı.Videonun sahibi Ayhan Mortepe kimdir?Görüntüler Teyit ekibi tarafından analiz edildi. Tersine görsel arama yöntemiyle, videonun YouTube’da “Ayhan Mortepe” isimli bir içerik üreticisine ait olduğu tespit edildi. Mortepe’nin videosunda, İspanya’nın Madrid kentindeki farklı lezzetleri tanıttığı görüldü.Videonun arka planında yer alan “mejillones naturales” yazısı dikkat çekti. İspanyolcada “doğal midyeler” anlamına gelen bu ifade, görüntülerin Yozgat’la ilgisi olmadığını kanıtladı.“Los Caracoles” Restoranı i̇şin sırrını çözdüVideodaki çalışanın tişörtünde yer alan “Los Caracoles” yazısı, araştırmacıların işini kolaylaştırdı. Google Maps’te yapılan “Los Caracoles, Madrid” araması sonucunda, bu restoranın Madrid’de olduğu doğrulandı. Salyangoz yahnisi satan bu lokanta, Madrid’deki yöresel lezzetleri tanıtan bir mekan olarak biliniyor.Sosyal medyada yanıltıcı i̇ddialarYozgat’ta bir lokantaya ait olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak bu durum, internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşma konusundaki dikkatinin önemini bir kez daha ortaya koydu.YouTuber Ayhan Mortepe’den açıklama geldiİçerik üreticisi Ayhan Mortepe, Madrid’deki gastronomi deneyimlerini paylaşırken yanlış anlaşılmalara neden olan videoyu paylaştığını açıkladı. Mortepe, “Amacım farklı kültürleri tanıtmaktı. Yozgat’la ilgili çıkan haberler tamamen yanlış” ifadelerini kullandı.Yanıltıcı i̇çeriklere dikkat!Bu olay, sosyal medyada yayılan görüntülerin gerçekliği sorgulanmadan paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Teyit gibi platformlar, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını engellemek adına önemli bir görev üstleniyor.

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