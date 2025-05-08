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250 bin yıllık sessizlik bozuldu, en son Neandertaller patladığını gördü: 'Zombi' yanardağ yüzünden bilim alarma geçti
250 bin yıllık sessizlik bozuldu, en son Neandertaller patladığını gördü: 'Zombi' yanardağ yüzünden bilim alarma geçti
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Bolivya'nın And Dağları'nda bulunan ve 250 bin yıldır hareketsiz olan Uturunco Yanardağı, artan sismik aktiviteler ve gaz emisyonlarıyla yeniden canlanma... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T12:40+0300
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yanardağ patlaması
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Bolivya'nın And Dağları'nda yer alan Uturunco Yanardağı, 250 bin yıllık uykusunun ardından yeniden hareketlenme belirtileri gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yanardağın altında sıcak sıvıların yukarı doğru hareket ettiğini ve bu durumun yüzeyde deformasyonlara yol açtığını tespit etti. Bu gelişmeler, bölgedeki sismik aktivitelerin artmasına ve gaz emisyonlarının yükselmesine neden oluyor.Sismik aktivite ve gaz emisyonları artıyorSon dönemde Uturunco Yanardağı çevresinde 1.700'den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanları, bu hareketliliğin yanardağın altındaki magma ve gazların yüzeye doğru ilerlemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, potansiyel bir patlamanın habercisi olabilir.La Paz ve Santiago tehdit altındaUturunco Yanardağı, Bolivya'nın başkenti La Paz ve Şili'nin başkenti Santiago arasında yer alıyor. Uzmanlar, olası bir patlamanın bu iki büyük şehirde ciddi etkilere yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yanardağın üç kasabaya sadece 40 kilometre mesafede olması, bölgedeki riskleri daha da artırıyor.Bilim i̇nsanlarından uyarıOxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, yanardağın altındaki sıcak sıvıların ve gazların hareketinin, yüzeydeki zeminin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, yanardağın yeniden aktif hale gelebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak, uzmanlar şu an için büyük bir patlama olasılığının düşük olduğunu da ekliyor.Uturunco Yanardağı hakkında bilgiler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uzayin-derinliklerinde-garip-patlamalar-gokbilimciler-nadiren-gorulen-gizemli-patlamalarin-pesinde-1096054776.html
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la paz, santiago, bolivya, oxford üniversitesi, yanardağ, yanardağ patlaması, bilim, bilim insanları
la paz, santiago, bolivya, oxford üniversitesi, yanardağ, yanardağ patlaması, bilim, bilim insanları

250 bin yıllık sessizlik bozuldu, en son Neandertaller patladığını gördü: 'Zombi' yanardağ yüzünden bilim alarma geçti

12:40 08.05.2025
© FotoğrafAltın püskürten yanardağ
Altın püskürten yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Fotoğraf
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Bolivya'nın And Dağları'nda bulunan ve 250 bin yıldır hareketsiz olan Uturunco Yanardağı, artan sismik aktiviteler ve gaz emisyonlarıyla yeniden canlanma belirtileri gösteriyor. Bilim insanları, bu gelişmenin La Paz ve Santiago gibi büyük şehirler için potansiyel bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Bolivya'nın And Dağları'nda yer alan Uturunco Yanardağı, 250 bin yıllık uykusunun ardından yeniden hareketlenme belirtileri gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yanardağın altında sıcak sıvıların yukarı doğru hareket ettiğini ve bu durumun yüzeyde deformasyonlara yol açtığını tespit etti. Bu gelişmeler, bölgedeki sismik aktivitelerin artmasına ve gaz emisyonlarının yükselmesine neden oluyor.

Sismik aktivite ve gaz emisyonları artıyor

Son dönemde Uturunco Yanardağı çevresinde 1.700'den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanları, bu hareketliliğin yanardağın altındaki magma ve gazların yüzeye doğru ilerlemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, potansiyel bir patlamanın habercisi olabilir.

La Paz ve Santiago tehdit altında

Uturunco Yanardağı, Bolivya'nın başkenti La Paz ve Şili'nin başkenti Santiago arasında yer alıyor. Uzmanlar, olası bir patlamanın bu iki büyük şehirde ciddi etkilere yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yanardağın üç kasabaya sadece 40 kilometre mesafede olması, bölgedeki riskleri daha da artırıyor.

Bilim i̇nsanlarından uyarı

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, yanardağın altındaki sıcak sıvıların ve gazların hareketinin, yüzeydeki zeminin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, yanardağın yeniden aktif hale gelebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak, uzmanlar şu an için büyük bir patlama olasılığının düşük olduğunu da ekliyor.

Uturunco Yanardağı hakkında bilgiler

Yükseklik: 6.008 metre
Tür: Stratovolkan (tabaka volkanı)
Konum: Bolivya'nın And Dağları
Yakınındaki Şehirler: La Paz (Bolivya), Santiago (Şili)
Son Aktivite: 250 bin yıl önce
Uzayın derinliklerinde garip patlamalar: Gökbilimciler nadiren görülen gizemli patlamaların peşinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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