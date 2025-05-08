https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/250-bin-yillik-sessizlik-bozuldu-en-son-neandertaller-patladigini-gordu-zombi-yanardag-yuzunden-1096055890.html

250 bin yıllık sessizlik bozuldu, en son Neandertaller patladığını gördü: 'Zombi' yanardağ yüzünden bilim alarma geçti

250 bin yıllık sessizlik bozuldu, en son Neandertaller patladığını gördü: 'Zombi' yanardağ yüzünden bilim alarma geçti

Sputnik Türkiye

Bolivya'nın And Dağları'nda bulunan ve 250 bin yıldır hareketsiz olan Uturunco Yanardağı, artan sismik aktiviteler ve gaz emisyonlarıyla yeniden canlanma... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T12:40+0300

2025-05-08T12:40+0300

2025-05-08T12:40+0300

yaşam

la paz

santiago

bolivya

oxford üniversitesi

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yanardağ patlaması

bilim

bilim insanları

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Bolivya'nın And Dağları'nda yer alan Uturunco Yanardağı, 250 bin yıllık uykusunun ardından yeniden hareketlenme belirtileri gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yanardağın altında sıcak sıvıların yukarı doğru hareket ettiğini ve bu durumun yüzeyde deformasyonlara yol açtığını tespit etti. Bu gelişmeler, bölgedeki sismik aktivitelerin artmasına ve gaz emisyonlarının yükselmesine neden oluyor.Sismik aktivite ve gaz emisyonları artıyorSon dönemde Uturunco Yanardağı çevresinde 1.700'den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanları, bu hareketliliğin yanardağın altındaki magma ve gazların yüzeye doğru ilerlemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, potansiyel bir patlamanın habercisi olabilir.La Paz ve Santiago tehdit altındaUturunco Yanardağı, Bolivya'nın başkenti La Paz ve Şili'nin başkenti Santiago arasında yer alıyor. Uzmanlar, olası bir patlamanın bu iki büyük şehirde ciddi etkilere yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yanardağın üç kasabaya sadece 40 kilometre mesafede olması, bölgedeki riskleri daha da artırıyor.Bilim i̇nsanlarından uyarıOxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, yanardağın altındaki sıcak sıvıların ve gazların hareketinin, yüzeydeki zeminin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, yanardağın yeniden aktif hale gelebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak, uzmanlar şu an için büyük bir patlama olasılığının düşük olduğunu da ekliyor.Uturunco Yanardağı hakkında bilgiler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uzayin-derinliklerinde-garip-patlamalar-gokbilimciler-nadiren-gorulen-gizemli-patlamalarin-pesinde-1096054776.html

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