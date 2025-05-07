https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/turkiye-guzeli-idil-bilgen-hindistana-gitti-bilgen-miss-worlde-katilacak-1096036549.html

Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak

Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Türkiye’yi temsil edeceği Miss World yarışması için Hindistan’a gitti. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

miss turkey

miss turkey 2024

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kainat güzeli yarışması

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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan’a gitti.Miss World yarışması için Hindistan’a giden Türkiye Güzeli İdil Bilgen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 7-31 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’ın farklı şehirlerinde düzenlenecek yarışmada Bilgen misafirperverlik için Türk ve Alman başkonsoloslarına teşekkür etti. Başkonsolosların eşleriyle tanıştığını belirten Bilgen “Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki İdil Bilgen, güzellik yarışmasından sonra ülkede tartışma konusu olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/miss-turkey-2024-birincisi-idil-bilgen-bingole-atandi-1088059423.html

türki̇ye

hindistan

pakistan

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