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Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak
Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Türkiye’yi temsil edeceği Miss World yarışması için Hindistan’a gitti. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan’a gitti.Miss World yarışması için Hindistan’a giden Türkiye Güzeli İdil Bilgen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 7-31 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’ın farklı şehirlerinde düzenlenecek yarışmada Bilgen misafirperverlik için Türk ve Alman başkonsoloslarına teşekkür etti. Başkonsolosların eşleriyle tanıştığını belirten Bilgen “Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki İdil Bilgen, güzellik yarışmasından sonra ülkede tartışma konusu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/miss-turkey-2024-birincisi-idil-bilgen-bingole-atandi-1088059423.html
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miss world, türkiye, miss turkey, miss turkey 2024, yarışma, güzellik yarışması, kainat güzeli yarışması, hindistan, pakistan, savaş

Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak

17:47 07.05.2025 (güncellendi: 17:48 07.05.2025)
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 InstagramMiss Turkey 2024
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 Instagram
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Türkiye’yi temsil edeceği Miss World yarışması için Hindistan’a gitti. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, uçaktan iner inmez sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Yarışmanın 7-31 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'da düzenleneceği açıklandı.
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan’a gitti.
Miss World yarışması için Hindistan’a giden Türkiye Güzeli İdil Bilgen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 7-31 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’ın farklı şehirlerinde düzenlenecek yarışmada Bilgen misafirperverlik için Türk ve Alman başkonsoloslarına teşekkür etti.
Başkonsolosların eşleriyle tanıştığını belirten Bilgen “Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki İdil Bilgen, güzellik yarışmasından sonra ülkede tartışma konusu olmuştu.
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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