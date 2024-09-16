https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/miss-turkey-2024-birincisi-idil-bilgen-bingole-atandi-1088059423.html
2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen Bingöl'e atandı
2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen Bingöl'e atandı
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen, hem güzelliği hem de mesleki başarılarıyla gündemde. Tıp mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T10:29+0300
2024-09-16T10:29+0300
2024-09-16T10:32+0300
miss turkey
miss turkey 2024
miss turkey 2024
yaşam
idil bilgen
doktor
atama
bingöl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087995106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89bdec6577c7d2e0753ab8c7346e832e.jpg
Tıp mezunu olan ve hayatına doktor olarak devam etmek isteyen Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.1.80 boyundaki Bilgen, daha önce Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Türkiye Güzellik Yarışması’na hekim unvanıyla katıldığını belirtti. Hem doktorluk hem de güzellik unvanını bir arada taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen Bilgen, yarışma sonrası aldığı eleştirilere verdiği yanıtlarla da dikkat çekti. “Yarışmaya hekim olarak katıldım ve kanser üzerine araştırmalarımı göstermek istiyorum” diyen Bilgen, tıbbi çalışmalarına onkoloji alanında devam etmek istediğini ifade etti.Bilgen, güzellik yarışmalarına yönelik olumsuz algılara da değinerek, "Bu yarışma sadece fiziksel görünümle ilgili değil. Miss World, donanımlı, eğitimli ve zarif kadınları seçiyor. Güzellik bir bütündür; iç ve dış güzelliğin, duruşun ve zarafetin birleşimidir" dedi.İdil Bilgen, doktorluk kariyerini sürdürme kararlılığını vurgularken, hem sağlık alanındaki çalışmalarını hem de güzellik unvanını bir arada taşıyarak topluma hizmet etmeyi planladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087995106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78c1496216f92eb68ee6e020c9579c08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
idil bilgen nereye atandı, idil bilgen bingölün neresine atandı
idil bilgen nereye atandı, idil bilgen bingölün neresine atandı
2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen Bingöl'e atandı
10:29 16.09.2024 (güncellendi: 10:32 16.09.2024)
Miss Turkey 2024 birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen, hem güzelliği hem de mesleki başarılarıyla gündemde. Tıp mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasıyla Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı. Bilgen, hekimlik kariyerine Bingöl’de devam edecek.
Tıp mezunu olan ve hayatına doktor olarak devam etmek isteyen Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.
1.80 boyundaki Bilgen, daha önce Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Türkiye Güzellik Yarışması’na hekim unvanıyla katıldığını belirtti. Hem doktorluk hem de güzellik unvanını bir arada taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen Bilgen, yarışma sonrası aldığı eleştirilere verdiği yanıtlarla da dikkat çekti. “Yarışmaya hekim olarak katıldım ve kanser üzerine araştırmalarımı göstermek istiyorum” diyen Bilgen, tıbbi çalışmalarına onkoloji alanında devam etmek istediğini ifade etti.
Bilgen, güzellik yarışmalarına yönelik olumsuz algılara da değinerek, "Bu yarışma sadece fiziksel görünümle ilgili değil. Miss World, donanımlı, eğitimli ve zarif kadınları seçiyor. Güzellik bir bütündür; iç ve dış güzelliğin, duruşun ve zarafetin birleşimidir" dedi.
İdil Bilgen, doktorluk kariyerini sürdürme kararlılığını vurgularken, hem sağlık alanındaki çalışmalarını hem de güzellik unvanını bir arada taşıyarak topluma hizmet etmeyi planladığını belirtti.