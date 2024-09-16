https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/miss-turkey-2024-birincisi-idil-bilgen-bingole-atandi-1088059423.html

2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen Bingöl'e atandı

2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen Bingöl'e atandı

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen, hem güzelliği hem de mesleki başarılarıyla gündemde. Tıp mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T10:29+0300

2024-09-16T10:29+0300

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miss turkey

miss turkey 2024

miss turkey 2024

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Tıp mezunu olan ve hayatına doktor olarak devam etmek isteyen Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.1.80 boyundaki Bilgen, daha önce Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Türkiye Güzellik Yarışması’na hekim unvanıyla katıldığını belirtti. Hem doktorluk hem de güzellik unvanını bir arada taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen Bilgen, yarışma sonrası aldığı eleştirilere verdiği yanıtlarla da dikkat çekti. “Yarışmaya hekim olarak katıldım ve kanser üzerine araştırmalarımı göstermek istiyorum” diyen Bilgen, tıbbi çalışmalarına onkoloji alanında devam etmek istediğini ifade etti.Bilgen, güzellik yarışmalarına yönelik olumsuz algılara da değinerek, "Bu yarışma sadece fiziksel görünümle ilgili değil. Miss World, donanımlı, eğitimli ve zarif kadınları seçiyor. Güzellik bir bütündür; iç ve dış güzelliğin, duruşun ve zarafetin birleşimidir" dedi.İdil Bilgen, doktorluk kariyerini sürdürme kararlılığını vurgularken, hem sağlık alanındaki çalışmalarını hem de güzellik unvanını bir arada taşıyarak topluma hizmet etmeyi planladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html

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