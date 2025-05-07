https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/szijjarto-avrupa-komisyonunun-rusyadan-enerji-almayi-reddetme-plani-buyuk-bir-hata-1095997429.html
Szijjarto: Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji almayı reddetme planı büyük bir hata
Szijjarto: Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji almayı reddetme planı büyük bir hata
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji almayı reddetme planı büyük bir hata olduğunu ifade etti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T05:00+0300
2025-05-07T05:00+0300
2025-05-07T05:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
peter szijjarto
macaristan
rusya
avrupa komisyonu
avrupa birliği
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091958126_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8865148642ea97b8a161efcc415c395b.jpg
Avrupa Komisyonu'nun Rus enerji taşıyıcılarını reddetme planını yorumlayan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bunun ciddi bir hata olduğunu ve Budapeşte'nin bunu reddettiğini belirtti.Szijjarto sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun siyasi saiklerle hazırladığı Rus enerji kaynaklarını yasaklama planı ciddi bir hatadır. Bu plan, enerji güvenliğini tehdit ediyor, fiyatları yükseltiyor ve egemenliği ihlal ediyor" diye yazdı.Szijjarto ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ülkelerin Ukrayna'yı destekleme ve onu Avrupa Birliği'ne katılmaya hazırlama sürecinin mali yükünü üstlenmesini istediğini belirterek, "Biz bunu kesinlikle reddediyoruz" diye ekledi.Avrupa Komisyonu Salı günü, 2027 yılı sonuna kadar Rus enerji ürünlerinin AB'ye ithalatının durdurulmasına yönelik bir yol haritası taslağı sunmuştu. Komisyon, Haziran ayında yeni Rus gaz sözleşmeleri ile mevcut spot sözleşmeler kapsamında yapılacak tüm ithalatı yasaklayan bir yasa teklifi sunmayı planlıyor. Bu yasağın 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ayrıca, Rusya'dan uzun vadeli sözleşmelerle boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının da en geç 2027 yılı sonuna kadar yasaklanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/matviyenko-batinin-ust-duzey-devlet-yetkililerinin-moskovaya-gelmesini-engellemek-icin-sahada-1095997306.html
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091958126_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_fe4a41a469914b7f259f0d5e6933881b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter szijjarto, macaristan, rusya, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab
peter szijjarto, macaristan, rusya, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab
Szijjarto: Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji almayı reddetme planı büyük bir hata
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji almayı reddetme planı büyük bir hata olduğunu ifade etti.
Avrupa Komisyonu'nun Rus enerji taşıyıcılarını reddetme planını yorumlayan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bunun ciddi bir hata olduğunu ve Budapeşte'nin bunu reddettiğini belirtti.
Szijjarto sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun siyasi saiklerle hazırladığı Rus enerji kaynaklarını yasaklama planı ciddi bir hatadır. Bu plan, enerji güvenliğini tehdit ediyor, fiyatları yükseltiyor ve egemenliği ihlal ediyor" diye yazdı.
Szijjarto ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ülkelerin Ukrayna'yı destekleme ve onu Avrupa Birliği'ne katılmaya hazırlama sürecinin mali yükünü üstlenmesini istediğini belirterek, "Biz bunu kesinlikle reddediyoruz" diye ekledi.
Avrupa Komisyonu Salı günü, 2027 yılı sonuna kadar Rus enerji ürünlerinin AB'ye ithalatının durdurulmasına yönelik bir yol haritası taslağı sunmuştu.
Komisyon, Haziran ayında yeni Rus gaz sözleşmeleri ile mevcut spot sözleşmeler kapsamında yapılacak tüm ithalatı yasaklayan bir yasa teklifi sunmayı planlıyor. Bu yasağın 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ayrıca, Rusya'dan uzun vadeli sözleşmelerle boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının da en geç 2027 yılı sonuna kadar yasaklanması planlanıyor.