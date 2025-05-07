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Matviyenko: Batı'nın üst düzey devlet yetkililerinin Moskova'ya gelmesini engellemek için sahada çalıştığını biliyoruz
Matviyenko: Batı'nın üst düzey devlet yetkililerinin Moskova'ya gelmesini engellemek için sahada çalıştığını biliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, : Batı'nın üst düzey devlet yetkililerinin Moskova'ya gelmesini engellemek için sahada çalıştığını... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T04:46+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Batı ülkelerinin büyükelçilikleri ve istihbarat servislerinin, Zafer Günü geçidine katılmak üzere Moskova'ya gelmesi planlanan yabancı konukların ziyaretlerini engellemek için çaba gösterdiğine dair ellerinde güvenilir bilgiler bulunduğunu açıkladı.Matviyenko verdiği röportajda, "Batılı büyükelçiliklerin ve istihbarat servislerinin, üst düzey devlet yetkililerinin Moskova ziyaretlerini son ana kadar engellemek için yoğun bir şekilde sahada çalıştıklarını biliyoruz. Başkentimizi ziyaret etmeyi planlayan her siyasetçi üzerinde inanılmaz bir baskı kuruldu, üstelik hiç de şaka olmayan bir şekilde doğrudan tehditler yapıldı. Tüm bu koşullara rağmen onların törenimize gelmeleri, tarihsel gerçeğe bağlılıklarının ve bu konuda taviz vermeyeceklerinin göstergesidir." dedi.Matviyenko ayrıca, Batı'nın tarihi yeniden yazma çabalarına rağmen dünyanın büyük bir bölümünün hala gerçeklerin tarafında olduğunu ve Sovyet halkının Nazizm üzerindeki zaferdeki belirleyici rolünü kabul ettiğini vurguladı.Konsey Başkanı açıklamasına, "9 Mayıs'ta Moskova'daki anma ve kutlama etkinliklerine katılmak, bu yabancı liderler için bir olgunluk göstergesi haline geldi. Bu durum onların bağımsız ve kararlı liderler olduklarını ve egemen ülkelerinin halklarını temsil ettiklerini de kanıtlıyor" diye ekledi.Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Zafer Günü geçidine 29 yabancı liderin katılmasının beklendiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/lukasenko-bati-ustunluk-hastaligindan-muzdarip-1095997176.html
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valentina matviyenko, batı, moskova
valentina matviyenko, batı, moskova

Matviyenko: Batı'nın üst düzey devlet yetkililerinin Moskova'ya gelmesini engellemek için sahada çalıştığını biliyoruz

04:46 07.05.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinValentina Matviyenko
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, : Batı'nın üst düzey devlet yetkililerinin Moskova'ya gelmesini engellemek için sahada çalıştığını açıkladı.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Batı ülkelerinin büyükelçilikleri ve istihbarat servislerinin, Zafer Günü geçidine katılmak üzere Moskova'ya gelmesi planlanan yabancı konukların ziyaretlerini engellemek için çaba gösterdiğine dair ellerinde güvenilir bilgiler bulunduğunu açıkladı.
Matviyenko verdiği röportajda, "Batılı büyükelçiliklerin ve istihbarat servislerinin, üst düzey devlet yetkililerinin Moskova ziyaretlerini son ana kadar engellemek için yoğun bir şekilde sahada çalıştıklarını biliyoruz. Başkentimizi ziyaret etmeyi planlayan her siyasetçi üzerinde inanılmaz bir baskı kuruldu, üstelik hiç de şaka olmayan bir şekilde doğrudan tehditler yapıldı. Tüm bu koşullara rağmen onların törenimize gelmeleri, tarihsel gerçeğe bağlılıklarının ve bu konuda taviz vermeyeceklerinin göstergesidir." dedi.
Matviyenko ayrıca, Batı'nın tarihi yeniden yazma çabalarına rağmen dünyanın büyük bir bölümünün hala gerçeklerin tarafında olduğunu ve Sovyet halkının Nazizm üzerindeki zaferdeki belirleyici rolünü kabul ettiğini vurguladı.
Konsey Başkanı açıklamasına, "9 Mayıs'ta Moskova'daki anma ve kutlama etkinliklerine katılmak, bu yabancı liderler için bir olgunluk göstergesi haline geldi. Bu durum onların bağımsız ve kararlı liderler olduklarını ve egemen ülkelerinin halklarını temsil ettiklerini de kanıtlıyor" diye ekledi.
Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın Zafer Günü geçidine 29 yabancı liderin katılmasının beklendiğini bildirmişti.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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