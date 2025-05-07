https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/roma-mozaigi-bahceden-cikti-baba-ogul-tutuklandi-1096011257.html

Roma mozaiği bahçeden çıktı, baba-oğul tutuklandı

Roma mozaiği bahçeden çıktı, baba-oğul tutuklandı

Sputnik Türkiye

Tokat’ın Zile ilçesinde, bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik döşeme ortaya çıkarıldı. Jandarma... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T11:48+0300

2025-05-07T11:48+0300

2025-05-07T11:48+0300

türki̇ye

tokat

roma

kazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096010702_0:547:901:1054_1920x0_80_0_0_7d35a1840c8f35ab26e7d531b0c0daa9.jpg

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, F.Ş.’ye (47) ait evin bahçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, toprağın altında üstü örtülmeye çalışılmış tarihi bir mozaik keşfetti.Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyorKazı alanında ortaya çıkarılan mozaik döşemenin, Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bahçedeki yasa dışı kazıda ele geçirilen kültür varlığı, Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarının müdahalesiyle özel koruma yöntemleriyle muhafaza altına alındı.Baba ve oğlu tutuklandı, diğerleri serbestOperasyon kapsamında F.Ş. ile birlikte oğlu A.Ş. ve diğer şüpheliler M.Ş. ile Ş.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından F.Ş. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/turkiyeye-gelen-2-bin-ton-patates-viruslu-cikti-geri-gonderildi-1096008302.html

türki̇ye

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tokat, roma, kazı