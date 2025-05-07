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Roma mozaiği bahçeden çıktı, baba-oğul tutuklandı
Roma mozaiği bahçeden çıktı, baba-oğul tutuklandı
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Zile ilçesinde, bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik döşeme ortaya çıkarıldı. Jandarma... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T11:48+0300
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, F.Ş.’ye (47) ait evin bahçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, toprağın altında üstü örtülmeye çalışılmış tarihi bir mozaik keşfetti.Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyorKazı alanında ortaya çıkarılan mozaik döşemenin, Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bahçedeki yasa dışı kazıda ele geçirilen kültür varlığı, Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarının müdahalesiyle özel koruma yöntemleriyle muhafaza altına alındı.Baba ve oğlu tutuklandı, diğerleri serbestOperasyon kapsamında F.Ş. ile birlikte oğlu A.Ş. ve diğer şüpheliler M.Ş. ile Ş.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından F.Ş. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Roma mozaiği bahçeden çıktı, baba-oğul tutuklandı
Tokat’ın Zile ilçesinde, bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik döşeme ortaya çıkarıldı. Jandarma operasyonuyla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, F.Ş.’ye (47) ait evin bahçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, toprağın altında üstü örtülmeye çalışılmış tarihi bir mozaik keşfetti.
Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor
Kazı alanında ortaya çıkarılan mozaik döşemenin, Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bahçedeki yasa dışı kazıda ele geçirilen kültür varlığı, Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarının müdahalesiyle özel koruma yöntemleriyle muhafaza altına alındı.
Baba ve oğlu tutuklandı, diğerleri serbest
Operasyon kapsamında F.Ş. ile birlikte oğlu A.Ş. ve diğer şüpheliler M.Ş. ile Ş.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından F.Ş. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.