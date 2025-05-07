https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/turkiyeye-gelen-2-bin-ton-patates-viruslu-cikti-geri-gonderildi-1096008302.html
Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı, geri gönderildi
Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı, geri gönderildi
Sputnik Türkiye
Mersin Limanı'na son iki ayda giriş yapan İskoçya, Hollanda ve Almanya menşeli toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram tohumluk patates, yapılan kontrollerde virüslü... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T11:22+0300
2025-05-07T11:22+0300
2025-05-07T11:22+0300
türki̇ye
patates
virüs
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Mersin Limanı, yurt dışından gelen tohumluk patatesler ile gündemde. Son iki ayda Akdeniz üzerinden limana ulaşan tonlarca patates, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı bitki sağlığı inspektörleri tarafından incelendi. Yapılan testler sonucunda ithal edilen ürünlerin büyük kısmında bitki virüsleri tespit edildi.İskoçya, Hollanda ve Almanya menşeli ürünler geri gönderildiYapılan analizlerde, İskoçya'dan gelen 850 ton, Hollanda’dan gelen 585 ton 400 kilogram ve 1.152 ton 150 kilogram, Almanya’dan gelen 150 ton patatesin virüs taşıdığı belirlendi. Tespit edilen virüsler ise "Potato leafroll polerovirus" (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve "Tobacco rattle tobravirus" (Tütün çıngırak virüsü) olarak açıklandı. Tüm bu ürünler, toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogram, geldikleri ülkelere iade edildi.Genellikle tohumluk olarak getirilen patateslerin, Türkiye’deki toplam üretim miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığı vurgulandı. Yetkililer, ithal tohumlukların yıllık üretimin yüzde 1’inden az olduğunu belirtti.Türkiye patates üretiminde i̇lk 15’teHer iklimde yetişebilen ve küresel olarak yaygın biçimde tüketilen patates, Türkiye’de de geniş bir üretim ağına sahip. Ülkemiz, dünya sıralamasında 15’inci sırada yer alıyor. Son 5 yılda üretim miktarı 1 milyon ton artarken, yıllık hasat 6 milyon tona yaklaştı.En çok patates nerede üretiliyor?En fazla patates üretimi, yıllık 750 bin tonun üzerinde üretimle Niğde’de gerçekleşiyor. Onu sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana izliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bilesik-faiz-yuzde-63e-dayandi-mevduat-faizinde-son-durum-ne-iste-100-bin-tl-ve-1-milyon-tlnin-1096006087.html
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tohumluk patates, virüslü patates, mersin limanı, patates üretimi, patates iadesi, potato leafroll polerovirus, tobacco rattle tobravirus, tarım ve orman bakanlığı, patates ithalatı
tohumluk patates, virüslü patates, mersin limanı, patates üretimi, patates iadesi, potato leafroll polerovirus, tobacco rattle tobravirus, tarım ve orman bakanlığı, patates ithalatı
Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı, geri gönderildi
Mersin Limanı'na son iki ayda giriş yapan İskoçya, Hollanda ve Almanya menşeli toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram tohumluk patates, yapılan kontrollerde virüslü çıkınca ülkelere iade edildi. Türkiye'de patates üretimi artarken, ithal edilen patateslerin oranı ise üretime göre yüzde 1’in altında kaldı.
Mersin Limanı, yurt dışından gelen tohumluk patatesler ile gündemde. Son iki ayda Akdeniz üzerinden limana ulaşan tonlarca patates, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı bitki sağlığı inspektörleri tarafından incelendi. Yapılan testler sonucunda ithal edilen ürünlerin büyük kısmında bitki virüsleri tespit edildi.
İskoçya, Hollanda ve Almanya menşeli ürünler geri gönderildi
Yapılan analizlerde, İskoçya'dan gelen 850 ton, Hollanda’dan gelen 585 ton 400 kilogram ve 1.152 ton 150 kilogram, Almanya’dan gelen 150 ton patatesin virüs taşıdığı belirlendi. Tespit edilen virüsler ise "Potato leafroll polerovirus" (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve "Tobacco rattle tobravirus" (Tütün çıngırak virüsü) olarak açıklandı. Tüm bu ürünler, toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogram, geldikleri ülkelere iade edildi.
Genellikle tohumluk olarak getirilen patateslerin, Türkiye’deki toplam üretim miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığı vurgulandı. Yetkililer, ithal tohumlukların yıllık üretimin yüzde 1’inden az olduğunu belirtti.
Türkiye patates üretiminde i̇lk 15’te
Her iklimde yetişebilen ve küresel olarak yaygın biçimde tüketilen patates, Türkiye’de de geniş bir üretim ağına sahip. Ülkemiz, dünya sıralamasında 15’inci sırada yer alıyor. Son 5 yılda üretim miktarı 1 milyon ton artarken, yıllık hasat 6 milyon tona yaklaştı.
En çok patates nerede üretiliyor?
En fazla patates üretimi, yıllık 750 bin tonun üzerinde üretimle Niğde’de gerçekleşiyor. Onu sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana izliyor.