https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
Sputnik Türkiye
Litvanya'nın ardından Letonya yönetimi de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlamak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T08:08+0300
2025-05-07T08:08+0300
2025-05-07T08:06+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
letonya
litvanya
rusya
zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/18/1075735119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_756fdd1f5410b08dad4541f8ea58a454.jpg
Sırp medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Letonya hava sahasından geçişine yasak getirildiğini bildirdi.Daha önce Litvanya’nın, 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle Vucic’in hava sahasından geçişine yasak getirdiğini bildiren Veçerniye Novosti haber sitesi, “Letonyalı yetkililer, ‘siyasi hassasiyet ve uçuşun amacı’ nedeniyle Sırp uçağının geçişini yasakladı” diye yazdı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/abd-gronlandla-ilgili-istihbarat-calismalarini-hizlandiriyor-1096001149.html
sırbistan
letonya
litvanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/18/1075735119_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_bf7d704b19b3cd9a5edf84604b5878b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırbistan, aleksandar vucic, letonya, litvanya, rusya, zafer'in 80. yıldönümü
sırbistan, aleksandar vucic, letonya, litvanya, rusya, zafer'in 80. yıldönümü
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
Litvanya'nın ardından Letonya yönetimi de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlamak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in uçağına ülkenin hava sahasından geçişini yasakladı.
Sırp medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Letonya hava sahasından geçişine yasak getirildiğini bildirdi.
Daha önce Litvanya
’nın, 'teknik ve diplomatik hassasiyet
' nedeniyle Vucic’in hava sahasından geçişine yasak getirdiğini bildiren Veçerniye Novosti
haber sitesi, “Letonyalı yetkililer, ‘siyasi hassasiyet ve uçuşun amacı’ nedeniyle Sırp uçağının geçişini yasakladı
” diye yazdı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.
Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.