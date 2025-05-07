Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı
Sputnik Türkiye
Litvanya'nın ardından Letonya yönetimi de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlamak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T08:08+0300
2025-05-07T08:06+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
letonya
litvanya
rusya
zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/18/1075735119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_756fdd1f5410b08dad4541f8ea58a454.jpg
Sırp medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Letonya hava sahasından geçişine yasak getirildiğini bildirdi.Daha önce Litvanya’nın, 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle Vucic’in hava sahasından geçişine yasak getirdiğini bildiren Veçerniye Novosti haber sitesi, “Letonyalı yetkililer, ‘siyasi hassasiyet ve uçuşun amacı’ nedeniyle Sırp uçağının geçişini yasakladı” diye yazdı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/abd-gronlandla-ilgili-istihbarat-calismalarini-hizlandiriyor-1096001149.html
sırbistan
letonya
litvanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/18/1075735119_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_bf7d704b19b3cd9a5edf84604b5878b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırbistan, aleksandar vucic, letonya, litvanya, rusya, zafer'in 80. yıldönümü
sırbistan, aleksandar vucic, letonya, litvanya, rusya, zafer'in 80. yıldönümü

Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı

08:08 07.05.2025
© AFP 2023 / OLIVER BUNICAleksandar Vucic,
Aleksandar Vucic, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AFP 2023 / OLIVER BUNIC
Abone ol
Litvanya'nın ardından Letonya yönetimi de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlamak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in uçağına ülkenin hava sahasından geçişini yasakladı.
Sırp medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Letonya hava sahasından geçişine yasak getirildiğini bildirdi.
Daha önce Litvanya’nın, 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle Vucic’in hava sahasından geçişine yasak getirdiğini bildiren Veçerniye Novosti haber sitesi, “Letonyalı yetkililer, ‘siyasi hassasiyet ve uçuşun amacı’ nedeniyle Sırp uçağının geçişini yasakladı” diye yazdı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.
Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.
Nuuk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
DÜNYA
ABD, Grönland'la ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırıyor
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала