https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/letonya-da-hava-sahasini-vucice-kapatti-1096001828.html

Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı

Letonya da hava sahasını Vucic’e kapattı

Sputnik Türkiye

Litvanya'nın ardından Letonya yönetimi de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünü kutlamak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T08:08+0300

2025-05-07T08:08+0300

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zafer'in 80. yıldönümü

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Sırp medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Letonya hava sahasından geçişine yasak getirildiğini bildirdi.Daha önce Litvanya’nın, 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle Vucic’in hava sahasından geçişine yasak getirdiğini bildiren Veçerniye Novosti haber sitesi, “Letonyalı yetkililer, ‘siyasi hassasiyet ve uçuşun amacı’ nedeniyle Sırp uçağının geçişini yasakladı” diye yazdı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/abd-gronlandla-ilgili-istihbarat-calismalarini-hizlandiriyor-1096001149.html

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sırbistan, aleksandar vucic, letonya, litvanya, rusya, zafer'in 80. yıldönümü