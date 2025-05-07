https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/abd-gronlandla-ilgili-istihbarat-calismalarini-hizlandiriyor-1096001149.html
ABD, Grönland'la ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırıyor
ABD, Grönland'la ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planları bağlamında Danimarka’ya ait bu adaya ilişkin istihbarat toplama çalışmalarını yoğunlaştırdığı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:51+0300
2025-05-07T07:51+0300
2025-05-07T07:50+0300
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wall street journal
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Wall Street Journal gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Grönland Adası ile ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırdığını yazdı.Haberde, geçtiğimiz hafta, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard liderliğindeki bazı üst düzey yetkililerin, ABD istihbarat kurumlarına “Grönland’daki bağımsızlık hareketi ve Amerika'nın adadaki doğal kaynakları çıkarmasına yönelik tutumlar hakkında daha fazla bilgi edinme” talimatı verdiği bildirildi.Uydulara, konuşmaları dinleme fırsatına ve ‘yerdeki casuslara’ sahip istihbarat kurumlarına, “Grönland ve Danimarka'da ABD'nin adadaki hedeflerini destekleyen kişileri tespit etme” görevi verildiği kaydedildi.Öte yandan Gabbard’ın, Wall Street Journal gazetesini ABD Başkanı Donald Trump’ın otoritesini sarsmaya yönelik çalışmaları ve gizli bilgileri ifşa ederek ‘derin devlete’ yardım ettiği için “utanç duyması gerektiğini” kaydederek eleştirdiği de aktarıldı.Trump daha önce defalarca Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini ifade etmişti. Adanın ulusal güvenlik ve ‘özgür dünyanın’ Çin ve Rusya’ya karşı savunulması açısından stratejik önemini vurgulamıştı. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede de adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını söylemiştii. Ancak Trump, Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/trump-cok-buyuk-bir-duyuru-yapacagiz-1096000907.html
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abd, grönland, wall street journal, donald trump
abd, grönland, wall street journal, donald trump
ABD, Grönland'la ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırıyor
ABD’nin, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planları bağlamında Danimarka’ya ait bu adaya ilişkin istihbarat toplama çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
Wall Street Journal
gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Grönland Adası
ile ilgili istihbarat çalışmalarını hızlandırdığını yazdı.
Haberde, geçtiğimiz hafta, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard liderliğindeki bazı üst düzey yetkililerin, ABD istihbarat kurumlarına “Grönland’daki bağımsızlık hareketi ve Amerika'nın adadaki doğal kaynakları çıkarmasına yönelik tutumlar hakkında daha fazla bilgi edinme” talimatı verdiği bildirildi.
Uydulara, konuşmaları dinleme fırsatına ve ‘yerdeki casuslara’ sahip istihbarat kurumlarına, “Grönland ve Danimarka'da ABD'nin adadaki hedeflerini destekleyen kişileri tespit etme” görevi verildiği kaydedildi.
Öte yandan Gabbard’ın, Wall Street Journal gazetesini ABD Başkanı Donald Trump’ın otoritesini sarsmaya yönelik çalışmaları ve gizli bilgileri ifşa ederek ‘derin devlete’ yardım ettiği için “utanç duyması gerektiğini” kaydederek eleştirdiği de aktarıldı.
Trump daha önce defalarca Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini ifade etmişti. Adanın ulusal güvenlik ve ‘özgür dünyanın’ Çin ve Rusya’ya karşı savunulması açısından stratejik önemini vurgulamıştı. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede de adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını söylemiştii. Ancak Trump, Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi reddetmişti.