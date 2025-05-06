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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/litvanya-rusyaya-gidecek-olan-vucicin-ucaginin-hava-sahasini-kullanmasina-yasak-getirdi-1095994071.html
‘Litvanya, Rusya'ya gidecek olan Vucic'in uçağının hava sahasını kullanmasına yasak getirdi’
‘Litvanya, Rusya'ya gidecek olan Vucic'in uçağının hava sahasını kullanmasına yasak getirdi’
Sputnik Türkiye
Litvanya’nın Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü kutlamalarına katılacak olan Sırbistan lideri Aleksandar Vucic’in uçağının hava sahasını... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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aleksandar vucic
robert fico
hava sahası
yasak
9 mayıs zafer bayramı
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Veçerniye Novosti haber sitesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Litvanya makamları, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in uçağının ülke hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.Haberde, “Litvanyalı yetkililer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i taşıyacak olan uçağın ülkenin hava sahasını kullanmasını 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle yasakladı” denilerek, Litvanya'nın daha önce de Rusya’ya gitmek isteyen Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun uçağına hava sahasını yasakladığı anımsatıldı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/usakov-9-mayis-zafer-gununde-29-yabanci-liderin-moskovaya-gelmesini-bekliyoruz-1095985498.html
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litvanya, aleksandar vucic, robert fico, hava sahası, yasak, 9 mayıs zafer bayramı, rusya, moskova, ab, vladimir putin, yuriy uşakov
litvanya, aleksandar vucic, robert fico, hava sahası, yasak, 9 mayıs zafer bayramı, rusya, moskova, ab, vladimir putin, yuriy uşakov

‘Litvanya, Rusya'ya gidecek olan Vucic'in uçağının hava sahasını kullanmasına yasak getirdi’

21:08 06.05.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
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Litvanya’nın Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü kutlamalarına katılacak olan Sırbistan lideri Aleksandar Vucic’in uçağının hava sahasını kullanmasına yasak getirdiği bildirildi.
Veçerniye Novosti haber sitesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Litvanya makamları, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Rusya'ya gidecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in uçağının ülke hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.
Haberde, “Litvanyalı yetkililer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i taşıyacak olan uçağın ülkenin hava sahasını kullanmasını 'teknik ve diplomatik hassasiyet' nedeniyle yasakladı” denilerek, Litvanya'nın daha önce de Rusya’ya gitmek isteyen Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun uçağına hava sahasını yasakladığı anımsatıldı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vucic'in 9 Mayıs'ta yapacakları görüşmede ikili ilişkileri ve Balkanlardaki durumu ele alacaklarını belirtmişti.
Daha önce AB, aday ülkeler ve mevcut AB üyelerinin liderlerini Moskova'ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna karşılık Vucic, Rus lider Vladimir Putin'e Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gitme sözü verdiğini ve yaptırımlara maruz kalmamaları için Sırp hükümeti ve ordusundan temsilcileri götürmeyeceğini ifade etmişti.
Kızıl Meydan 9 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Uşakov: 9 Mayıs Zafer Günü'nde 29 yabancı liderin Moskova'ya gelmesini bekliyoruz
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