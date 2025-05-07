https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/kamuya-19860-personel-alimi-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1096022418.html
Kamuya 19.860 personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Kamuya 19.860 personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı, SSB, YÖK, TÜİK, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı 45 kamu kurumu, toplam... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T14:10+0300
2025-05-07T14:10+0300
2025-05-07T14:10+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
yök
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
memur
personel
personel alımı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kamu personel ilanlarına göre, Mayıs 2025 itibarıyla 45 kamu kurumu, toplam 19.860 personel alımı yapacak. İlanlarda büro personeli, mühendis, teknisyen, hemşire, destek personeli, zabıta, memur, itfaiye eri, gibi birçok farklı pozisyonda alımlar öngörülüyor.Sağlık Bakanlığı 19 bin kişi alacakSağlık Bakanlığı, bu kapsamda en yüksek alımı gerçekleştirecek kurum. Toplam 19.022 personel alımı yapılacak:Başvurular:YÖK, TÜİK, SSB ve diğer kurumların alımlarıBelediyelerden yoğun alımÇok sayıda belediye başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Öne çıkanlar:Üniversiteler ve bakanlıklar da alımdaÜniversiteler de kamu personeli ilanları kapsamında birçok farklı pozisyon için alım yapacak:Başvuru nasıl yapılır?Tüm başvurular ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tarihleri, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösteriyor. Adayların, son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.
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kamu personel alımı, sağlık bakanlığı personel alımı, mayıs ayı memur alımı, belediye memur alımı, üniversite personel alımı, kamu ilanları 2025, memur alımı başvuru tarihleri, işçi alımı, sözleşmeli personel alımı, ssb, tüi̇k, yök alımı
kamu personel alımı, sağlık bakanlığı personel alımı, mayıs ayı memur alımı, belediye memur alımı, üniversite personel alımı, kamu ilanları 2025, memur alımı başvuru tarihleri, işçi alımı, sözleşmeli personel alımı, ssb, tüi̇k, yök alımı
Kamuya 19.860 personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Mayıs ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı, SSB, YÖK, TÜİK, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı 45 kamu kurumu, toplam 19.860 personel istihdam edecek. Memur, işçi, sağlık personeli, mühendis, uzman yardımcısı gibi birçok pozisyon için başvurular başladı. İşte tüm detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kamu personel ilanlarına göre, Mayıs 2025 itibarıyla 45 kamu kurumu, toplam 19.860 personel alımı yapacak. İlanlarda büro personeli, mühendis, teknisyen, hemşire, destek personeli, zabıta, memur, itfaiye eri, gibi birçok farklı pozisyonda alımlar öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığı 19 bin kişi alacak
Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda en yüksek alımı gerçekleştirecek kurum. Toplam 19.022 personel alımı yapılacak:
15.342 sözleşmeli personel 22 sözleşmeli bilişim personeli
Sözleşmeli personel: 8 Mayıs
Bilişim personeli: 26 Mayıs
YÖK, TÜİK, SSB ve diğer kurumların alımları
YÖK:
8 sözleşmeli personel (Son başvuru: 16 Mayıs
)
TÜİK:
12 uzman yardımcısı (Son başvuru: 15 Mayıs
)
SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı):
5 sözleşmeli personel (Son başvuru: 23 Mayıs
)
MEB:
5 sözleşmeli bilişim personeli (Son başvuru: 30 Mayıs
)
MTA:
4 müfettiş yardımcısı (Son başvuru: 16 Mayıs
)
Vakıflar Genel Müdürlüğü:
78 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs
)
Belediyelerden yoğun alım
Çok sayıda belediye başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Öne çıkanlar:
Hatay Büyükşehir Belediyesi:
150 personel (20-30 Mayıs
)
Mersin Büyükşehir Belediyesi:
90 itfaiye eri (20-26 Mayıs
)
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi:
50 itfaiye eri (5-9 Mayıs
)
Selçuklu Belediyesi:
66 personel (20-23 Mayıs
)
Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar, Çanakkale
gibi birçok ilçe ve büyükşehir belediyesi farklı kadrolarda memur alımı yapacak.
Üniversiteler ve bakanlıklar da alımda
Üniversiteler de kamu personeli ilanları kapsamında birçok farklı pozisyon için alım yapacak:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi:
96 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs
)
Boğaziçi Üniversitesi:
4 sözleşmeli bilişim personeli (20 Mayıs
)
Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu
, ve daha birçok üniversite personel ilanları açtı.
Tüm başvurular ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tarihleri, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösteriyor. Adayların, son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.