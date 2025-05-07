https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/kamuya-19860-personel-alimi-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1096022418.html

Kamuya 19.860 personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Kamuya 19.860 personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Sputnik Türkiye

Mayıs ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı, SSB, YÖK, TÜİK, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı 45 kamu kurumu, toplam... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T14:10+0300

2025-05-07T14:10+0300

2025-05-07T14:10+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

yök

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

memur

personel

personel alımı

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kamu personel ilanlarına göre, Mayıs 2025 itibarıyla 45 kamu kurumu, toplam 19.860 personel alımı yapacak. İlanlarda büro personeli, mühendis, teknisyen, hemşire, destek personeli, zabıta, memur, itfaiye eri, gibi birçok farklı pozisyonda alımlar öngörülüyor.Sağlık Bakanlığı 19 bin kişi alacakSağlık Bakanlığı, bu kapsamda en yüksek alımı gerçekleştirecek kurum. Toplam 19.022 personel alımı yapılacak:Başvurular:YÖK, TÜİK, SSB ve diğer kurumların alımlarıBelediyelerden yoğun alımÇok sayıda belediye başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Öne çıkanlar:Üniversiteler ve bakanlıklar da alımdaÜniversiteler de kamu personeli ilanları kapsamında birçok farklı pozisyon için alım yapacak:Başvuru nasıl yapılır?Tüm başvurular ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tarihleri, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösteriyor. Adayların, son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.

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