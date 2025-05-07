https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hangi-meslekler-erken-emeklilik-hakkini-kaybetti-yipranma-payi-hangilerinde-kaldirildi-sgk-tam-1096005047.html

Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti? Yıpranma payı hangilerinde kaldırıldı? SGK tam liste açıkladı

Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti? Yıpranma payı hangilerinde kaldırıldı? SGK tam liste açıkladı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 98 sayfalık yeni düzenlemeyle, birçok meslek grubunun yıpranma payı yani fiili hizmet süresi zammı hakkı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T10:02+0300

2025-05-07T10:02+0300

2025-05-07T10:02+0300

ekonomi̇

emeklilik

yıpranma payı

sgk

bilgi teknolojileri (bt)

erken emeklilik

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı hakkına ilişkin yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kurum tarafından yayımlanan 98 sayfalık resmi liste, birçok meslek grubunun artık bu haktan yararlanamayacağını ortaya koydu. Düzenleme, 4/A sigortalı çalışanları kapsıyor ve belirli meslek kodlarına göre kısıtlama getiriyor.Yeni düzenleme, Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra, yıpranma payı kapsamı dışında kalan mesleklerde çalışanların emeklilik süresinde herhangi bir indirim yapılmayacak. İşverenlerin bu hak için SGK’ya kanıtlayıcı belgeler sunması da zorunlu hale geldi.Yıpranma payı nedir?Yıpranma payı, ya da diğer adıyla fiili hizmet süresi zammı, zor ve riskli iş kollarında çalışan sigortalıların, erken emekli olmasını sağlayan bir sistem. Bu sistemle çalışanlara her yıl için ek süre verilerek, emeklilik süresi kısaltılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu avantaj, bazı meslek grupları için sona eriyor.Hangi meslekler kapsam dışı kaldı?SGK tarafından yayımlanan listede, erken emeklilik hakkı kaldırılan meslek grupları açıklandı. Artık fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacak meslekler şunlar:İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, İl Belediye Başkan Yardımcısı, Kurum Başkanı-Kamu, Daire Başkanı, Kurum Başkan Üyeleri, Genel Müdür, Genel Sekreter-Kamu, Genel Sekreter-Üniversite, Hukuk Müşaviri-Kamu, Diğer Müşavirler-Kamu, Bölge Müdürü-Kamu, Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu, Genel Müdür Yardımcısı, Üst Kurul Üyesi, Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Baş Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, İşçi Sendikası Genel Sekreteri, İşveren Sendikası Genel Sekreteri, Oda Başkanı, Siyasi Parti Genel Başkanı, Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi, Siyasi Parti Genel Sekreteri, Siyasi Parti MKYK Üyesi, İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi, İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi, Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi, İşçi Sendikası Genel Başkanı, İşveren Sendikası Genel Başkanı, Memur Sendikası Genel Başkanı, Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey, Kızılay Genel Başkanı, İşyeri Sendika Temsilcisi, Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları), Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları), Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları), Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları), Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları), Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti), Armatör, Başkan-Özel Sektör, Bölge Müdürü-Özel Sektör, Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve, Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel), Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel), Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör), Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör), Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör), Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör), Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel), Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör), Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel), Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör), Diğer Özel Sektör Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık, Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali, Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve, Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel), Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel, Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel, Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi, Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik, Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal, İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör), Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan, Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları, Kooperatif Birliği Genel Müdürü, Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım, Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma, Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler, Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel, Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi, Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım, Koordinatör-Seyahat Acentesi, Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış, Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar, Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO), Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO), Yazılım Proje Yöneticisi, Yönetici-Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör), Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör), Diğer Üst Düzey Yöneticiler, Rektör, Rektör Yardımcısı, İç Denetim Başkanı, Risk Yönetim Başkanı (Banka), Genel Müdür-Madencilik, Bütçe Müdürü, Döner Sermaye Müdürü, İdari İşler Müdürü, Fon Yöneticisi, İdari Ve Mali İşler Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdürü, Şirket Genel Sekreteri, Yatırım Fonu Müdürü, Banka Müdürü, Muhasebe ve Finansman Müdürü, Hazine Müdürü (Banka), Hazine Operasyon Müdürü (Banka), Bireysel Operasyon Müdürü (Banka), Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka), Risk Yönetim Müdürü (Banka), Kredi Müdürü (Banka), Finans Müdürü (Banka), Bölge Koordinatörü (Banka), Muhasebe Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetici (Özlük Hizmetleri), Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri, İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü, Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler, Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat, Yönetici-Sigorta, Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Politika Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Gümrük Müdürü, SPA Merkezi Müdürü, Araç Muayene İstasyon Amiri, Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı, Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü, Bölge Müdürü, Proje Danışmanı, İcra Müdürü, Serbest Bölge Müdürü, Müdür Yardımcısı, Proje Grup Başkanı, Proje Yöneticisi, Yönetim Danışmanı, Yönetici (İş Hizmetleri), Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik, Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri), Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik), Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü, Ticaret Sicili Müdürü, Tesis Yöneticisi, Diğer Satış Nezaretçileri, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret), Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret), Yönetici-Gayrimenkul İşleri, Satış Müdürü/Yöneticisi, Satış Müdürü, Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler), Pazarlama Müdürü, Operasyon Yöneticisi, İthalat-İhracat Müdürü, Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka), Satış Müdürü Yardımcısı, Uluslararası Ticaret Uzmanı, Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi, Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Müdürü (Otel), Kurumsal İletişim Müdürü, Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri, ARGE Şefi, Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu, Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu, Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi, Tasarım Müdürü, Teknoloji Transfer Uzmanı, Hayvancılık İşletme Yöneticisi, Çiftlik Yöneticisi, Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi), Kooperatif Başkanı, Kooperatif Müdürü, Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk), Kooperatif Başkan Yardımcısı, Katip Üye (Kooperatif), Muhasip Üye (Kooperatif), Yönetici (Balıkçılık), Üretim Müdürü (İmalat Sanayi), Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi), Pişmaniye İmal İşletmecisi, Fabrika/İşletme Müdürü, Ürün Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü, Enerji Yöneticisi, Üretim Müdürü (Tekstil), Kalite Güvence Müdürü, İşletme Müdürü (Tekstil), Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi, İşletme Müdür Yardımcısı, Matbaa Müdürü/Yöneticisi, Proje Müdürü, Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat), Müteahhit-İnşaat Sektörü, İnşaat Direktörü, Saha İnşaat Müdürü, Sözleşme Yöneticisi, İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat), Kalite Yöneticisi (İnşaat), Yapı İşleri Müdürü, Liman İşletme Müdürü, LPG Mesul Müdürü, Yönetici (Ardiye Ve Depolama), Yönetici (Ulaşım İşleri), Yol Müdürü (Demiryolu), Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Dağıtım Müdürü, Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve...), Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi, Biyosidal Mesul Müdürü, Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi, Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü, Havacılık Yöneticisi, Lojistik Operasyon Yöneticisi, Yönetici (Haberleşme), Yönetici-Hesaplama Hizmetleri, Yönetici (Bilgi İşlem), Yazılım Müdürü, Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü, Yazılım Koordinatörü, Sistem Koordinatörü, Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri, Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi), Emekli Köyü Koordinatörü, Hasta Bakımevi Müdürü, Huzurevi Koordinatörü, Huzurevi Müdürü, Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü, Aile Hizmetleri Müdürü, Konut Hizmetleri Müdürü, Sosyal Yardım Müdürü, Vakıf Müdürü, Dekan, Okul Müdürü, Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane), Müdür (Anaokulu), Müdür Yardımcısı (Anaokulu), Eğitim Yöneticisi, Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler), Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi, Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi, Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi, Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri, Müdür (Hukuk Bürosu), Laboratuvar Müdürü, Zabıta Müdürü, Pansiyon İşletmecisi, Ön Büro Müdürü-Otel, Müdür (Öğrenci Yurdu), Motel Müdürü, Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri, Gece Müdürü (otel), Müdür Yardımcısı (Öğrenci Yurdu), Otel Müdürü, Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper), Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant), Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer), Turizm ve Otel İşletmecisi, Bar Müdürü, Restoran Yöneticisi, Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel), Restoran Yönetici Yardımcısı, Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi, Yiyecek ve İçecek İşletmecisi, Yönetici (Perakende Ticaret), Yönetici (Toptan Ticaret), Market Müdürü, Mağaza Müdürü, Balık Toptancısı, Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı), Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret), Yapı Market İşletme Müdürü, Satış Yöneticisi, İnternet Kafe İşletmecisi, Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri), Halı Saha İşletmecisi, Spor Tesisi Yöneticisi, Diğer Hizmet Müdürleri, Gemi Acente Yetkilisi, Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM), Otomotiv Servis Müdürü, Aktüer, Demograf, İstatistikçi, Matematik Mühendisi, Matematikçi, Yöneylem Araştırmacısı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Matematik Bilgisayar Bilimcisi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi, Bilgisayar Bilimcisi, Tarla Ziraati Uzmanı, Pedolog (Toprak Bilimci), Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı, Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim), Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi), Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri), Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Tarım Müşaviri/Danışmanı, Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi), Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri), Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma), Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi), Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri), Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji), Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama), Ziraat Mühendisi (Zooteknist), Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme), Su Bilimleri ve Mühendisi, Organik Tarım İşletmecisi, Organik Tarım Kontrolörü, Organik Tarım Sertifikeri, İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri, İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü, Tarımsal Genetik Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği), Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi), Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi, Gemi ve Yat Tasarımcısı, Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı, Mimar, İç Mimar, Baş Mimar, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı, Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü, Endüstriyel Tasarımcı, Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı, Dekoratif El Sanatları Teknisyeni, Stilist, Moda Tasarım Teknisyeni, Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri, Hazır Giyim Teknikeri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri, Endüstriyel Tasarım Mühendisi, Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni, Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni, Moda Tasarımcısı, Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil), Ürün Geliştirme Elemanı (Metal), Brode Tasarımcısı, Tekstil Tasarımcısı, Moda ve Tekstil Tasarımcısı, Stil Ve İmaj Danışmanı, Takı İmalat Teknisyeni, El Sanatları Tasarımcısı, Desinatör (Tekstil), Ürün Geliştirme Elemanı, Moda Yönetimi Meslek Elemanı, Ambalaj Tasarımı Teknikeri, Gelinlik Stilisti, Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü, Mobilya Tasarımcısı, Mücevherat Mühendisi, Takı Tasarımı Uzmanı, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı, ARGE Elemanı, Dokuma Kumaş Desinatörü, Moda Tasarım Teknikeri, Dokuma Kumaş Tasarımcısı, Kostüm Tasarımcısı (Film, Sahne Sanatları), Koku Uzmanı, Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü, Şehir (Kent) Plancısı, Trafik Planlamacısı, Proje Destek Elemanı (Mimari), Numarataj Elemanı, Arazi Topoğrafı, Diğer Topoğraflar, Fotogrametrist, Harita Mühendisi, Su Topoğrafı, Topoğraf, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi, Hidrolog, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı, Hidrolog Yardımcısı, Tapu ve Kadastro Uzmanı, Grafiker, Web Tasarımcısı, Sayfa Sekreteri, Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri, Görsel İletişim Tasarımcısı, Grafik Tasarımcısı, Grafik Teknisyeni, Grafik Tasarımı Teknikeri, Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri, Grafik Animasyoncu, Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı, Yayın Tasarımcısı, Çizer (İllüstratör), İletişim Tasarımı Uzmanı, Sayfa Operatörü, Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max), Çizgi Film ve Animasyoncu, Artırılmış Gerçeklik Uzmanı, Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon), Canlandırmacı (Post Prodüksiyon), Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon), İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri, Basım Teknolojileri Uzmanı, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri, Veteriner Hekim, Epidemiyolog (Veteriner), Halk Sağlığı Veterineri, Hayvan Patalogu, Hayvancılık Mütehassısı, İntörn Veteriner, Diğer Veterinerler, Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, Analitik Kimya Öğretim Üyesi, Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi, Antropoloji Öğretim Üyesi, Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, Arkeoloji Öğretim Üyesi, Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi, Besin Analizleri Öğretim Üyesi, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi, Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi, Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi, Bilgisayar 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