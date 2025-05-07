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İstanbul'da büyük operasyon: 15 ton uyuşturucu hap üretilebilecek malzeme yakalandı
İstanbul'da büyük operasyon: 15 ton uyuşturucu hap üretilebilecek malzeme yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 15 ton bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ve milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
bonzai
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İstanbul’un dört farklı ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonlarda, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek kadar uyuşturucu madde ve 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Yerlikaya, "2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalandı." dedi. Büyük darbe vurulduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekiplerce Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde yapılan baskınlarda, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda materyal de ele geçirildi.Operasyon kapsamında ayrıca 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin boş ilaç kutusu, 215 kilogram hap üretiminde kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi ve 2 hassas teraziye el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-ankarada-525-torbaci-gozaltinda-1095453280.html
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ali yerlikaya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, bonzai
ali yerlikaya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, bonzai

İstanbul'da büyük operasyon: 15 ton uyuşturucu hap üretilebilecek malzeme yakalandı

11:20 07.05.2025
© AA / Yusuf ŞahbazPolis ekipleri 81 ilde operasyon düzenledi
Polis ekipleri 81 ilde operasyon düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Yusuf Şahbaz
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İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 15 ton bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ve milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul’un dört farklı ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonlarda, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek kadar uyuşturucu madde ve 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Yerlikaya, "2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalandı." dedi.

Büyük darbe vuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekiplerce Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde yapılan baskınlarda, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda materyal de ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin boş ilaç kutusu, 215 kilogram hap üretiminde kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi ve 2 hassas teraziye el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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