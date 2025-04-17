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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sabah 05.00’te başlatılan ve 626 adrese eş zamanlı düzenlenen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 sokak satıcısının... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T09:01+0300
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Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı dev operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.6 ay süren hazırlık süreciBakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları tam 6 ay boyunca titizlikle sürdürüldü. Teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları çözüldü ve Ankara adeta yeniden röntgenlendi.Hedef: Mahalle arasındaki sokak satıcılarıOperasyonun temel hedefi; sokak arasında, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” ifadelerini kullandı.Büyük Katılım: 4 bin 768 Polis GörevdeydiOperasyona:Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.Uyuşturucu tacirlerine net mesaj: “Çıkmaz sokaktasınız!”Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı:“Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”Operasyon hala devam ediyorOperasyonun sadece ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların gelebileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Kurumlardan büyük destekOperasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla sağlandı.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

09:01 17.04.2025 (güncellendi: 09:02 17.04.2025)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sabah 05.00’te başlatılan ve 626 adrese eş zamanlı düzenlenen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı dev operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

6 ay süren hazırlık süreci

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları tam 6 ay boyunca titizlikle sürdürüldü. Teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları çözüldü ve Ankara adeta yeniden röntgenlendi.

Hedef: Mahalle arasındaki sokak satıcıları

Operasyonun temel hedefi; sokak arasında, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” ifadelerini kullandı.

Büyük Katılım: 4 bin 768 Polis Görevdeydi

Operasyona:
4 bin 768 polis
Bin 461 ekip
40 dedektör köpek
4 insansız hava aracı (İHA)
hava destekli timler katıldı.
Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine net mesaj: “Çıkmaz sokaktasınız!”

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı:
“Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”

Operasyon hala devam ediyor

Operasyonun sadece ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların gelebileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kurumlardan büyük destek

Operasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla sağlandı.
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