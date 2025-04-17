https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-ankarada-525-torbaci-gozaltinda-1095453280.html
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sabah 05.00’te başlatılan ve 626 adrese eş zamanlı düzenlenen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 sokak satıcısının... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025-04-17T09:02+0300
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Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı dev operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.6 ay süren hazırlık süreciBakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları tam 6 ay boyunca titizlikle sürdürüldü. Teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları çözüldü ve Ankara adeta yeniden röntgenlendi.Hedef: Mahalle arasındaki sokak satıcılarıOperasyonun temel hedefi; sokak arasında, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” ifadelerini kullandı.Büyük Katılım: 4 bin 768 Polis GörevdeydiOperasyona:Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.Uyuşturucu tacirlerine net mesaj: “Çıkmaz sokaktasınız!”Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı:“Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”Operasyon hala devam ediyorOperasyonun sadece ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların gelebileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Kurumlardan büyük destekOperasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla sağlandı.
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gözaltı, gözaltı kararı, cumhuriyet, ali yerlikaya, ankara, ankara valiliği, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon
gözaltı, gözaltı kararı, cumhuriyet, ali yerlikaya, ankara, ankara valiliği, cumhuriyet başsavcılığı, operasyon
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
09:01 17.04.2025 (güncellendi: 09:02 17.04.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sabah 05.00’te başlatılan ve 626 adrese eş zamanlı düzenlenen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı dev operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
6 ay süren hazırlık süreci
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları tam 6 ay boyunca titizlikle sürdürüldü. Teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı, şüphelilerin bağlantıları çözüldü ve Ankara adeta yeniden röntgenlendi.
Hedef: Mahalle arasındaki sokak satıcıları
Operasyonun temel hedefi; sokak arasında, internet üzerinden ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere uyuşturucu temin eden, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” ifadelerini kullandı.
Büyük Katılım: 4 bin 768 Polis Görevdeydi
4 insansız hava aracı (İHA) hava destekli timler
katıldı.
Ankara’nın dört bir yanında 626 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Uyuşturucu tacirlerine net mesaj: “Çıkmaz sokaktasınız!”
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı:
“Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”
Operasyon hala devam ediyor
Operasyonun sadece ilk aşamasının tamamlandığı, soruşturmanın sürdüğü ve ek gözaltıların gelebileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Operasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla sağlandı.