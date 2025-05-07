https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/inter-barcelonayi-4-3-yendi-hakan-calhanoglu-gol-atti-inter-finale-yukseldi-1095996223.html
Inter, Barcelona'yı 4-3 yendi: Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter finale yükseldi
Inter, Barcelona'yı 4-3 yendi: Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter finale yükseldi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Inter, Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. 90 dakikası 3-3 biten mücadelede... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T00:53+0300
2025-05-07T00:53+0300
2025-05-07T00:53+0300
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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı tarihi mücadelede Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona’yı konuk etti. İlk maç gibi rövanşın normal süresi de 3-3 sona erdi. Uzatmalarda bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrılan Inter, adını finale yazdırdı.Maça hızlı başlayan Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle öne geçti. Dumfries’in asist yaptığı pozisyonda Martinez boş kaleye topu gönderdi. İlk yarının son dakikalarında genç savunmacı Cubarsi’nin faulü sonrası kazanılan penaltıda Hakan Çalhanoğlu skoru 2-0’a getirdi.Barcelona ikinci yarıya hızlı başladı. 54’te Eric Garcia, 60’ta ise Dani Olmo’nun golleriyle skora denge geldi. 88. dakikada Raphinha’nın tamamladığı pozisyonla konuk ekip 3-2 öne geçti. Ancak 90+3’te sahneye çıkan Acerbi, maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmalarda Inter, Frattesi’nin 99. dakikada attığı golle mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/inter---barcelona-sampiyonlar-ligi-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1095994197.html
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hakan çalhanoğlu, inter, barcelona, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını
hakan çalhanoğlu, inter, barcelona, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını
Inter, Barcelona'yı 4-3 yendi: Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Inter, Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. 90 dakikası 3-3 biten mücadelede, Frattesi'nin uzatmalardaki golü Inter'i finale taşıdı. A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu gol atarak Inter'e katkı sağladı.
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı tarihi mücadelede Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona’yı konuk etti. İlk maç gibi rövanşın normal süresi de 3-3 sona erdi. Uzatmalarda bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrılan Inter, adını finale yazdırdı.
Maça hızlı başlayan Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle öne geçti. Dumfries’in asist yaptığı pozisyonda Martinez boş kaleye topu gönderdi. İlk yarının son dakikalarında genç savunmacı Cubarsi’nin faulü sonrası kazanılan penaltıda Hakan Çalhanoğlu skoru 2-0’a getirdi.
Barcelona ikinci yarıya hızlı başladı. 54’te Eric Garcia, 60’ta ise Dani Olmo’nun golleriyle skora denge geldi. 88. dakikada Raphinha’nın tamamladığı pozisyonla konuk ekip 3-2 öne geçti. Ancak 90+3’te sahneye çıkan Acerbi, maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmalarda Inter, Frattesi’nin 99. dakikada attığı golle mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı