https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/inter---barcelona-sampiyonlar-ligi-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1095994197.html
Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi için İtalyan ekibi Inter'le İspanyol takımı Barcelona bu akşam San Siro'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 biten... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T21:09+0300
2025-05-06T21:09+0300
2025-05-06T21:09+0300
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Inter-Barcelona karşılaşması bu akşam 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in orta sahasında kilit rol oynayacağı açıklandı. Maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı ifade edildi. Tarihsel olarak Barcelona'nın üstünlük sağladığı bu eşleşmede, Inter'in ev sahibi avantajını kullanarak tarihi bir başarıya imza atmak istediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-sasirtti-arsenal-real-madridi-3-0-yendi-inter-ise-almanyada-1095235515.html
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Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi için İtalyan ekibi Inter'le İspanyol takımı Barcelona bu akşam San Siro'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 biten eşleşmede iki takım da tur atlamak için mücadele edecek. Maç, TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak 22.00'de yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Inter-Barcelona karşılaşması bu akşam 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in orta sahasında kilit rol oynayacağı açıklandı. Maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı ifade edildi.
Tarihsel olarak Barcelona'nın üstünlük sağladığı bu eşleşmede, Inter'in ev sahibi avantajını kullanarak tarihi bir başarıya imza atmak istediği belirtildi.