Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Inter-Barcelona karşılaşması bu akşam 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in orta sahasında kilit rol oynayacağı açıklandı. Maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı ifade edildi. Tarihsel olarak Barcelona'nın üstünlük sağladığı bu eşleşmede, Inter'in ev sahibi avantajını kullanarak tarihi bir başarıya imza atmak istediği belirtildi.

Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

© AA / Adria Puig Inter Barcelona © AA / Adria Puig

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi için İtalyan ekibi Inter'le İspanyol takımı Barcelona bu akşam San Siro'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 biten eşleşmede iki takım da tur atlamak için mücadele edecek. Maç, TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak 22.00'de yayınlanacak.