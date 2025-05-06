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Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi için İtalyan ekibi Inter'le İspanyol takımı Barcelona bu akşam San Siro'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 biten... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T21:09+0300
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Inter-Barcelona karşılaşması bu akşam 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in orta sahasında kilit rol oynayacağı açıklandı. Maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı ifade edildi. Tarihsel olarak Barcelona'nın üstünlük sağladığı bu eşleşmede, Inter'in ev sahibi avantajını kullanarak tarihi bir başarıya imza atmak istediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-sasirtti-arsenal-real-madridi-3-0-yendi-inter-ise-almanyada-1095235515.html
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Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

21:09 06.05.2025
© AA / Adria PuigInter Barcelona
Inter Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Adria Puig
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi için İtalyan ekibi Inter'le İspanyol takımı Barcelona bu akşam San Siro'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 biten eşleşmede iki takım da tur atlamak için mücadele edecek. Maç, TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak 22.00'de yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Inter-Barcelona karşılaşması bu akşam 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği maçta milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in orta sahasında kilit rol oynayacağı açıklandı. Maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı ifade edildi.
Tarihsel olarak Barcelona'nın üstünlük sağladığı bu eşleşmede, Inter'in ev sahibi avantajını kullanarak tarihi bir başarıya imza atmak istediği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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