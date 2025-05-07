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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html
Fed faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı
Fed faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi kararını açıkladı. Fed, piyasa beklentileriyle doğrusal olarak değiştirmedi ve politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
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abd, fed, faiz, fed faiz kararı
abd, fed, faiz, fed faiz kararı

Fed faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı

21:06 07.05.2025 (güncellendi: 21:12 07.05.2025)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi kararını açıkladı. Fed, piyasa beklentileriyle doğrusal olarak değiştirmedi ve politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
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