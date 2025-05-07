https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dunyaca-unlu-banka-turkiyenin-faiz-indirimi-icin-tarih-verdi-1096032288.html

Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Bank of America, Türkiye'de ilk faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı. Banka yıl sonu politika faiz tahminini de yükseltti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T16:44+0300

2025-05-07T16:44+0300

2025-05-07T16:48+0300

ekonomi̇

bank of america

merkez bankası

faiz indirimi

resesyon

politika faizi

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Bank of America, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi. Banka enflasyonun yukarı yönlü gitmesi durumunda ise indirimin eylüle kalabileceğini vurguladı. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını kaydetti.Eylül'e ötelenirse 'resesyon' tehlikesine dikkat çektiBank of America (BofA) Ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor. BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı. TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.

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bank of america, merkez bankası, faiz indirimi, resesyon, politika faizi