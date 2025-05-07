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Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi
Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Bank of America, Türkiye'de ilk faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı. Banka yıl sonu politika faiz tahminini de yükseltti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T16:44+0300
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ekonomi̇
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merkez bankası
faiz indirimi
resesyon
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Bank of America, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi. Banka enflasyonun yukarı yönlü gitmesi durumunda ise indirimin eylüle kalabileceğini vurguladı. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını kaydetti.Eylül'e ötelenirse 'resesyon' tehlikesine dikkat çektiBank of America (BofA) Ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor. BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı. TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.
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bank of america, merkez bankası, faiz indirimi, resesyon, politika faizi
bank of america, merkez bankası, faiz indirimi, resesyon, politika faizi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi

16:44 07.05.2025 (güncellendi: 16:48 07.05.2025)
© AFP 2023 / DOMINICK REUTERBank of America
Bank of America - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER
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Bank of America, Türkiye'de ilk faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı. Banka yıl sonu politika faiz tahminini de yükseltti.
Bank of America, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi. Banka enflasyonun yukarı yönlü gitmesi durumunda ise indirimin eylüle kalabileceğini vurguladı. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını kaydetti.

Eylül'e ötelenirse 'resesyon' tehlikesine dikkat çekti

Bank of America (BofA) Ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor. BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı. TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.
BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.

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