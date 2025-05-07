https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dunyaca-unlu-banka-turkiyenin-faiz-indirimi-icin-tarih-verdi-1096032288.html
Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi
Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Bank of America, Türkiye'de ilk faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı. Banka yıl sonu politika faiz tahminini de yükseltti. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T16:44+0300
2025-05-07T16:44+0300
2025-05-07T16:48+0300
ekonomi̇
bank of america
merkez bankası
faiz indirimi
resesyon
politika faizi
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Bank of America, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi. Banka enflasyonun yukarı yönlü gitmesi durumunda ise indirimin eylüle kalabileceğini vurguladı. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını kaydetti.Eylül'e ötelenirse 'resesyon' tehlikesine dikkat çektiBank of America (BofA) Ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor. BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı. TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bilesik-faiz-yuzde-63e-dayandi-mevduat-faizinde-son-durum-ne-iste-100-bin-tl-ve-1-milyon-tlnin-1096006087.html
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bank of america, merkez bankası, faiz indirimi, resesyon, politika faizi
bank of america, merkez bankası, faiz indirimi, resesyon, politika faizi
Dünyaca ünlü banka, Türkiye'de 'faiz indirimi' için tarih verdi
16:44 07.05.2025 (güncellendi: 16:48 07.05.2025)
Bank of America, Türkiye'de ilk faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı. Banka yıl sonu politika faiz tahminini de yükseltti.
Bank of America, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi. Banka enflasyonun yukarı yönlü gitmesi durumunda ise indirimin eylüle kalabileceğini vurguladı. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını kaydetti.
Eylül'e ötelenirse 'resesyon' tehlikesine dikkat çekti
Bank of America (BofA) Ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indiriminin Haziran yerine temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyor. BofA, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini tahmininde de bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında 13 ay sonra ilk kez politika faizi artırmıştı. TCMB, Politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.
BofA ayrıca, yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını duyurdu.