https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bilesik-faiz-yuzde-63e-dayandi-mevduat-faizinde-son-durum-ne-iste-100-bin-tl-ve-1-milyon-tlnin-1096006087.html
Bileşik faiz yüzde 63’e dayandı: Mevduat faizinde son durum ne? İşte 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi
Bileşik faiz yüzde 63’e dayandı: Mevduat faizinde son durum ne? İşte 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından mevduat faizi yüzde 50’yi aştı, bazı bankalarda 'hoş geldin faizi' yüzde 52’ye kadar... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T10:24+0300
2025-05-07T10:24+0300
2025-05-07T10:24+0300
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faiz oranı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son para politikası kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’ya yükseltti. Bu adımın ardından bankalar da mevduat faizlerini hızla güncelledi. Piyasada birçok banka, yıllık yüzde 50’ye varan faiz oranları sunarken, bazıları hoş geldin faizi adı altında bu oranı yüzde 52’ye kadar yükseltti.Mevduat yatırımı öne çıkıyorBorsa’nın değer kaybı yaşadığı, dövizin mevduat getirisi altında kaldığı, altının ise dalgalı seyrettiği bu dönemde, mevduatın cazibesi artarak devam ediyor. Fon performanslarının da zayıf olması, yatırımcıyı güvenli liman olarak gördüğü TL mevduata yönlendiriyor.100 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın getirisi ne kadar?NTV'nin haberine göre, mevcut faiz oranlarına göre, 100 bin TL’yi bir aylık mevduata yatıran bir kişi, vade sonunda yaklaşık 3.700 TL faiz geliri elde ediyor. Aynı şartlarda 1 milyon TL değerlendiren yatırımcı ise yaklaşık 37.200 TL kazanç sağlıyor.Bileşik faizde yüzde 63’e yaklaşan getiriMevduatını yıl boyunca anapara artı faiz güncellemesiyle yenileyen yatırımcılar için tablo daha da cazip. Faiz oranlarının yüzde 50 seviyesinde sabit kalması halinde, bileşik faiz oranı yıl sonunda yüzde 63’e yaklaşıyor. Örneğin, 1 milyon TL'sini bu sistemle değerlendiren bir yatırımcı, yıl sonunda brüt 1 milyon 632 bin TL faiz getirisine ulaşabiliyor.Ancak bu brüt kazançtan stopaj kesintileri düşülüyor. Bu nedenle elde edilen net getiri, vergi sonrası biraz daha aşağıda gerçekleşiyor. Yine de mevcut piyasa koşullarında, en yüksek reel getiriyi mevduatın sunduğu görülüyor.
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mevduat faizi, bileşik faiz, yıllık faiz, hoş geldin faizi, merkez bankası, politika faizi, faiz oranı, mevduat getirisi
mevduat faizi, bileşik faiz, yıllık faiz, hoş geldin faizi, merkez bankası, politika faizi, faiz oranı, mevduat getirisi
Bileşik faiz yüzde 63’e dayandı: Mevduat faizinde son durum ne? İşte 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından mevduat faizi yüzde 50’yi aştı, bazı bankalarda 'hoş geldin faizi' yüzde 52’ye kadar çıktı. Yıllık bileşik faiz ise yüzde 60’ı geride bıraktı. Borsa düşerken, döviz ve altın dalgalanırken, vatandaşın ilgisi yine TL mevduatına yöneldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son para politikası kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’ya yükseltti. Bu adımın ardından bankalar da mevduat faizlerini hızla güncelledi. Piyasada birçok banka, yıllık yüzde 50’ye varan faiz oranları sunarken, bazıları hoş geldin faizi adı altında bu oranı yüzde 52’ye kadar yükseltti.
Mevduat yatırımı öne çıkıyor
Borsa’nın değer kaybı yaşadığı, dövizin mevduat getirisi altında kaldığı, altının ise dalgalı seyrettiği bu dönemde, mevduatın cazibesi artarak devam ediyor. Fon performanslarının da zayıf olması, yatırımcıyı güvenli liman olarak gördüğü TL mevduata yönlendiriyor.
100 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın getirisi ne kadar?
NTV'nin haberine göre, mevcut faiz oranlarına göre, 100 bin TL’yi bir aylık mevduata yatıran bir kişi, vade sonunda yaklaşık 3.700 TL faiz geliri elde ediyor. Aynı şartlarda 1 milyon TL değerlendiren yatırımcı ise yaklaşık 37.200 TL kazanç sağlıyor.
Bileşik faizde yüzde 63’e yaklaşan getiri
Mevduatını yıl boyunca anapara artı faiz güncellemesiyle yenileyen yatırımcılar için tablo daha da cazip. Faiz oranlarının yüzde 50 seviyesinde sabit kalması halinde, bileşik faiz oranı yıl sonunda yüzde 63’e yaklaşıyor. Örneğin, 1 milyon TL'sini bu sistemle değerlendiren bir yatırımcı, yıl sonunda brüt 1 milyon 632 bin TL faiz getirisine ulaşabiliyor.
Ancak bu brüt kazançtan stopaj kesintileri düşülüyor. Bu nedenle elde edilen net getiri, vergi sonrası biraz daha aşağıda gerçekleşiyor. Yine de mevcut piyasa koşullarında, en yüksek reel getiriyi mevduatın sunduğu görülüyor.