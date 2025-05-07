https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/araci-kurumlardan-7-hisse-icin-15-yeni-hedef-fiyat-aselsan-thy-arcelik-dikkat-cekiyor-1095998667.html
Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor
Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor
Sputnik Türkiye
2025 ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar model portföylerini güncelledi. Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket için 15 farklı hedef fiyat... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:14+0300
2025-05-07T07:14+0300
2025-05-07T07:14+0300
aselsan
türk hava yolları (thy)
arçelik
ekonomi̇
hisse
hisse senedi
hisse senedi
hissedar
hisseler
yatırım
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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek mali tabloları açıklanırken, yatırım kuruluşları hisse bazlı araştırma raporlarını da güncellemeye başladı. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, 7 halka açık şirket için toplamda 15 hedef fiyat açıklaması geldi.Analist raporlarında en dikkat çeken şirketler arasında Aselsan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Enerjisa ve Galata Wind yer aldı. Hedef fiyatlarda genel olarak "al" ve "endeks üstü getiri" tavsiyeleri öne çıktı.Enerjisa için gelen tavsiyelerin çoğu pozitif olurken, İş Yatırım’ın verdiği 120,01 TL hedef fiyat dikkat çekti.Galata Wind için 5 farklı kurumdan gelen raporlar, şirketin yeşil enerji yatırımlarına duyulan güveni gösteriyor.Sağlık sektöründe faaliyet gösteren MPARK için gelen 500 TL hedef fiyat, şirketin büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.Agesa’nın uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu belirtilirken, HSBC’den gelen “Al” tavsiyesi dikkat çekici.Arçelik için açıklanan tek hedef fiyat “tut” tavsiyesi ile geldi. Hissede sınırlı yükseliş potansiyeli öngörülüyor.Savunma sanayinin öncüsü Aselsan için gelen analizler, orta vadeli yukarı yönlü hareket potansiyeline işaret ediyor.
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aselsan, türk hava yolları (thy), arçelik, hisse, hisse senedi, hisse senedi, hissedar, hisseler, yatırım, yatırım alanı
aselsan, türk hava yolları (thy), arçelik, hisse, hisse senedi, hisse senedi, hissedar, hisseler, yatırım, yatırım alanı
Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor
2025 ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar model portföylerini güncelledi. Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket için 15 farklı hedef fiyat açıklandı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek mali tabloları açıklanırken, yatırım kuruluşları hisse bazlı araştırma raporlarını da güncellemeye başladı. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, 7 halka açık şirket için toplamda 15 hedef fiyat açıklaması geldi.
Analist raporlarında en dikkat çeken şirketler arasında Aselsan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Enerjisa
ve Galata Wind
yer aldı. Hedef fiyatlarda genel olarak "al" ve "endeks üstü getiri"
tavsiyeleri öne çıktı.
🔎 Enerjisa İçin 4 Ayrı Hedef Fiyat Açıklandı
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
91,00 TL
Al
İş Yatırım
120,01 TL
Al
Gedik Yatırım
78,24 TL
Endekse paralel getiri
Alnus Yatırım
89,00 TL
Al
Enerjisa için gelen tavsiyelerin çoğu pozitif olurken, İş Yatırım’ın verdiği 120,01 TL hedef fiyat dikkat çekti.
🌬️ Galata Wind: Sürdürülebilir Enerjide Güçlü Tavsiyeler
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
Deniz Yatırım
44,60 TL
Al
OYAK Yatırım
41,94 TL
Endeks üstü getiri
İş Yatırım
55,53 TL
Al
Gedik Yatırım
37,50 TL
Endekse paralel getiri
Ak Yatırım
51,62 TL
Endeks üstü getiri
Galata Wind için 5 farklı kurumdan gelen raporlar, şirketin yeşil enerji yatırımlarına duyulan güveni gösteriyor.
🏥 MLP Sağlık Hizmetleri: HSBC’den Net “Al” Tavsiyesi
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
HSBC
500,00 TL
Al
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren MPARK için gelen 500 TL hedef fiyat, şirketin büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.
💼 Agesa: Emeklilikte Güvenli Liman
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
HSBC
195,00 TL
Al
Agesa’nın uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu belirtilirken, HSBC’den
gelen “Al” tavsiyesi dikkat çekici.
📺 Arçelik: Durağan Görünüm Sürüyor
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım
186,00 TL
Tut
Arçelik için açıklanan tek hedef fiyat “tut” tavsiyesi ile geldi. Hissede sınırlı yükseliş potansiyeli öngörülüyor.
🔋 ASELSAN: Savunma Sanayi Devi Güçlü Tavsiyelerle Öne Çıktı
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
Savunma sanayinin öncüsü Aselsan için gelen analizler, orta vadeli yukarı yönlü hareket potansiyeline işaret ediyor.
✈️ THY: Garanti BBVA Yatırım’dan Güçlü Hedef
Aracı Kurum
Hedef Fiyat
Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım
468,00 TL
Endeks üstü getiri