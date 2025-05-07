Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/araci-kurumlardan-7-hisse-icin-15-yeni-hedef-fiyat-aselsan-thy-arcelik-dikkat-cekiyor-1095998667.html
Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor
Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor
Sputnik Türkiye
2025 ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar model portföylerini güncelledi. Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket için 15 farklı hedef fiyat... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:14+0300
2025-05-07T07:14+0300
aselsan
türk hava yolları (thy)
arçelik
ekonomi̇
hisse
hisse senedi
hisse senedi
hissedar
hisseler
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek mali tabloları açıklanırken, yatırım kuruluşları hisse bazlı araştırma raporlarını da güncellemeye başladı. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, 7 halka açık şirket için toplamda 15 hedef fiyat açıklaması geldi.Analist raporlarında en dikkat çeken şirketler arasında Aselsan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Enerjisa ve Galata Wind yer aldı. Hedef fiyatlarda genel olarak "al" ve "endeks üstü getiri" tavsiyeleri öne çıktı.Enerjisa için gelen tavsiyelerin çoğu pozitif olurken, İş Yatırım’ın verdiği 120,01 TL hedef fiyat dikkat çekti.Galata Wind için 5 farklı kurumdan gelen raporlar, şirketin yeşil enerji yatırımlarına duyulan güveni gösteriyor.Sağlık sektöründe faaliyet gösteren MPARK için gelen 500 TL hedef fiyat, şirketin büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.Agesa’nın uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu belirtilirken, HSBC’den gelen “Al” tavsiyesi dikkat çekici.Arçelik için açıklanan tek hedef fiyat “tut” tavsiyesi ile geldi. Hissede sınırlı yükseliş potansiyeli öngörülüyor.Savunma sanayinin öncüsü Aselsan için gelen analizler, orta vadeli yukarı yönlü hareket potansiyeline işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hsk-uyeligi-icin-adaylar-belli-oldu-3-kati-aday-belirlendi-1095996712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aselsan, türk hava yolları (thy), arçelik, hisse, hisse senedi, hisse senedi, hissedar, hisseler, yatırım, yatırım alanı
aselsan, türk hava yolları (thy), arçelik, hisse, hisse senedi, hisse senedi, hissedar, hisseler, yatırım, yatırım alanı

Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor

07:14 07.05.2025
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA
Abone ol
2025 ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar model portföylerini güncelledi. Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket için 15 farklı hedef fiyat açıklandı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek mali tabloları açıklanırken, yatırım kuruluşları hisse bazlı araştırma raporlarını da güncellemeye başladı. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, 7 halka açık şirket için toplamda 15 hedef fiyat açıklaması geldi.
Analist raporlarında en dikkat çeken şirketler arasında Aselsan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Enerjisa ve Galata Wind yer aldı. Hedef fiyatlarda genel olarak "al" ve "endeks üstü getiri" tavsiyeleri öne çıktı.
🔎 Enerjisa İçin 4 Ayrı Hedef Fiyat Açıklandı

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

Deniz Yatırım

91,00 TL

Al

İş Yatırım

120,01 TL

Al

Gedik Yatırım

78,24 TL

Endekse paralel getiri

Alnus Yatırım

89,00 TL

Al

Enerjisa için gelen tavsiyelerin çoğu pozitif olurken, İş Yatırım’ın verdiği 120,01 TL hedef fiyat dikkat çekti.
🌬️ Galata Wind: Sürdürülebilir Enerjide Güçlü Tavsiyeler

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

Deniz Yatırım

44,60 TL

Al

OYAK Yatırım

41,94 TL

Endeks üstü getiri

İş Yatırım

55,53 TL

Al

Gedik Yatırım

37,50 TL

Endekse paralel getiri

Ak Yatırım

51,62 TL

Endeks üstü getiri

Galata Wind için 5 farklı kurumdan gelen raporlar, şirketin yeşil enerji yatırımlarına duyulan güveni gösteriyor.
🏥 MLP Sağlık Hizmetleri: HSBC’den Net “Al” Tavsiyesi

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

HSBC

500,00 TL

Al

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren MPARK için gelen 500 TL hedef fiyat, şirketin büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.
💼 Agesa: Emeklilikte Güvenli Liman

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

HSBC

195,00 TL

Al

Agesa’nın uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu belirtilirken, HSBC’den gelen “Al” tavsiyesi dikkat çekici.
📺 Arçelik: Durağan Görünüm Sürüyor

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

Yapı Kredi Yatırım

186,00 TL

Tut

Arçelik için açıklanan tek hedef fiyat “tut” tavsiyesi ile geldi. Hissede sınırlı yükseliş potansiyeli öngörülüyor.
🔋 ASELSAN: Savunma Sanayi Devi Güçlü Tavsiyelerle Öne Çıktı

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

Savunma sanayinin öncüsü Aselsan için gelen analizler, orta vadeli yukarı yönlü hareket potansiyeline işaret ediyor.
✈️ THY: Garanti BBVA Yatırım’dan Güçlü Hedef

Aracı Kurum

Hedef Fiyat

Tavsiye

Garanti BBVA Yatırım

468,00 TL

Endeks üstü getiri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
TÜRKİYE
HSK üyeliği için adaylar belli oldu: 3 katı aday belirlendi
02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала