https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/araci-kurumlardan-7-hisse-icin-15-yeni-hedef-fiyat-aselsan-thy-arcelik-dikkat-cekiyor-1095998667.html

Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor

Aracı kurumlardan 7 hisse için 15 yeni hedef fiyat: Aselsan, THY, Arçelik dikkat çekiyor

Sputnik Türkiye

2025 ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar model portföylerini güncelledi. Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket için 15 farklı hedef fiyat... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T07:14+0300

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2025-05-07T07:14+0300

aselsan

türk hava yolları (thy)

arçelik

ekonomi̇

hisse

hisse senedi

hisse senedi

hissedar

hisseler

yatırım

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek mali tabloları açıklanırken, yatırım kuruluşları hisse bazlı araştırma raporlarını da güncellemeye başladı. 6 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, 7 halka açık şirket için toplamda 15 hedef fiyat açıklaması geldi.Analist raporlarında en dikkat çeken şirketler arasında Aselsan, Türk Hava Yolları, Arçelik, Enerjisa ve Galata Wind yer aldı. Hedef fiyatlarda genel olarak "al" ve "endeks üstü getiri" tavsiyeleri öne çıktı.Enerjisa için gelen tavsiyelerin çoğu pozitif olurken, İş Yatırım’ın verdiği 120,01 TL hedef fiyat dikkat çekti.Galata Wind için 5 farklı kurumdan gelen raporlar, şirketin yeşil enerji yatırımlarına duyulan güveni gösteriyor.Sağlık sektöründe faaliyet gösteren MPARK için gelen 500 TL hedef fiyat, şirketin büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.Agesa’nın uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğu belirtilirken, HSBC’den gelen “Al” tavsiyesi dikkat çekici.Arçelik için açıklanan tek hedef fiyat “tut” tavsiyesi ile geldi. Hissede sınırlı yükseliş potansiyeli öngörülüyor.Savunma sanayinin öncüsü Aselsan için gelen analizler, orta vadeli yukarı yönlü hareket potansiyeline işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hsk-uyeligi-icin-adaylar-belli-oldu-3-kati-aday-belirlendi-1095996712.html

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aselsan, türk hava yolları (thy), arçelik, hisse, hisse senedi, hisse senedi, hissedar, hisseler, yatırım, yatırım alanı