HSK üyeliği için adaylar belli oldu: 3 katı aday belirlendi
02:34 07.05.2025 (güncellendi: 02:42 07.05.2025)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nun gelecek haftalarda seçeceği 5 HSK üyesi için adaylar belirlendi. Karma Komisyon seçilecek 5 üyenin üç katı adayı belirledi.
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için seçilecek 5 adayın 3 katı 15 aday belirlendi.
Genel Kurula bildirilecek 15 aday şöyle:
Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.
HSK üyelerinin seçiminde süreç nasıl işliyor?
Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak.
Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek.
İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek.
Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.