https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hsk-uyeligi-icin-adaylar-belli-oldu-3-kati-aday-belirlendi-1095996712.html

HSK üyeliği için adaylar belli oldu: 3 katı aday belirlendi

HSK üyeliği için adaylar belli oldu: 3 katı aday belirlendi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nun gelecek haftalarda seçeceği 5 HSK üyesi için adaylar belirlendi. Karma Komisyon seçilecek 5 üyenin üç katı adayı belirledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T02:34+0300

2025-05-07T02:34+0300

2025-05-07T02:42+0300

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

tbmm

türkiye

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için seçilecek 5 adayın 3 katı 15 aday belirlendi.Genel Kurula bildirilecek 15 aday şöyle:HSK üyelerinin seçiminde süreç nasıl işliyor?Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/disisleri-bakanligi-uluslararasi-toplumun-israilin-pervasiz-saldirganligina-sessiz-kalmamasi-1095995460.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), tbmm, türkiye