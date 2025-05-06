https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/saldiriya-ugrayan-gemideki-6-turk-vatandasinin-ulkeye-donusu-saglandi-1095942281.html

Saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı

Saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı

Sputnik Türkiye

Malta açıklarında İHA saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T02:26+0300

2025-05-06T02:26+0300

2025-05-06T02:26+0300

dünya

i̇srail

gazze

malta

özgürlük filosu koalisyonu

dışişleri bakanlığı

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Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.'Conscience' gemisine İHA saldırısıİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine yapılan İHA saldırısından önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat tur attığını yazarken, İsrail devlet televizyonu KAN ise bu uçağın saldırıdan saatler önce Malta’ya doğru gittiğini doğrulayıp, sabah 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmiştiç

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fetih-sozcusu-israilin-bu-adimlari-filistin-halkina-karsi-daha-buyuk-planin-bir-parcasidir-1095940979.html

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i̇srail, gazze, malta, özgürlük filosu koalisyonu, dışişleri bakanlığı