https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/saldiriya-ugrayan-gemideki-6-turk-vatandasinin-ulkeye-donusu-saglandi-1095942281.html
Saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı
Saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı
Sputnik Türkiye
Malta açıklarında İHA saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T02:26+0300
2025-05-06T02:26+0300
2025-05-06T02:26+0300
dünya
i̇srail
gazze
malta
özgürlük filosu koalisyonu
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095942125_0:70:1330:818_1920x0_80_0_0_5a9685127218b8c061993e70825d0fe9.jpg
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.'Conscience' gemisine İHA saldırısıİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine yapılan İHA saldırısından önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat tur attığını yazarken, İsrail devlet televizyonu KAN ise bu uçağın saldırıdan saatler önce Malta’ya doğru gittiğini doğrulayıp, sabah 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmiştiç
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fetih-sozcusu-israilin-bu-adimlari-filistin-halkina-karsi-daha-buyuk-planin-bir-parcasidir-1095940979.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095942125_74:0:1257:887_1920x0_80_0_0_c04ae0b2f9f92e7cc9f9d0875da42290.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, gazze, malta, özgürlük filosu koalisyonu, dışişleri bakanlığı
i̇srail, gazze, malta, özgürlük filosu koalisyonu, dışişleri bakanlığı
Saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı
Malta açıklarında İHA saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
'Conscience' gemisine İHA saldırısı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.
Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine yapılan İHA saldırısından önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde 3 saat tur attığını yazarken, İsrail devlet televizyonu KAN ise bu uçağın saldırıdan saatler önce Malta’ya doğru gittiğini doğrulayıp, sabah 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmiştiç