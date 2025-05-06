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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fetih-sozcusu-israilin-bu-adimlari-filistin-halkina-karsi-daha-buyuk-planin-bir-parcasidir-1095940979.html
Fetih sözcüsü: İsrail'in bu adımları, Filistin halkına karşı daha büyük planın bir parçasıdır
Fetih sözcüsü: İsrail'in bu adımları, Filistin halkına karşı daha büyük planın bir parçasıdır
Sputnik Türkiye
Sputnik'e konuşan Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararını yorumladı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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filistin yönetimi
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haberler
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Fetih hareketinin sözcüsü Maher Al-Nammoura, şu açıklamalarda bulundu:"İsrail'in bu planları, zaten savaş, açlık ve katliamlarla boğuşan savunmasız Filistin halkına karşı daha büyük bir planın parçasıdır. Dünya kamuoyu, tüm uluslararası örgütler, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu, İsrail'i ve Filistinlilere karşı hazırladığı bu suçu durdurmak için acilen harekete geçmelidir.Netanyahu ve hükümetinin ne uluslararası toplumun duruşuyla, ne de rehinelerin akıbetiyle ilgili hiçbir kaygısı olmadığını bir kez daha görüyoruz. Tam tersine, uyguladığı politikalardan dolayı içeride yaygın bir hoşnutsuzluk olmasına rağmen iktidarda kalabilmek için savaşın devam etmesini istiyor.Fetih'in önceliği saldırganlığa son vermek, Filistin halkının birliğini yeniden sağlamak, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistinlilerin tek meşru temsilcisi olma rolünü yeniden tesis etmek ve hem Gazze'ye hem de gerçek bir savaşın devam ettiği Batı Şeria'ya idari egemenliğini ve güvenlik yetkilerini genişletmektir."Filistin Halk Kurtuluş Cephesi siyasi irtibat görevlisi Abdullah El-Dannan ise şu açıklamaları yaptı:"Bu planlar sadece Gazze'de değil, aynı zamanda tüm Arap dünyasında kaynaklar üzerinde hegemonya ve kontrol kurmayı amaçlayan Amerikan projesiyle örtüşüyor. Filistinliler bunu asla kabul etmeyecek ve bunu engellemek için canları pahasına bile olsa her şeyi yapacaklardır. Biz kendi toprağımızda durduğumuz için beyaz bayrak çekmeyeceğiz.Biz esir takası konusunda anlaşmaya varmaya hala bağlıyız, Mısır ve Katar muazzam çaba sarf ediyor, ancak her seferinde işgalcilerin kibri ve uzlaşmazlığıyla karşılaşıyor. Netanyahu'nun hükümetine ve halkına sözde devam eden müzakereler hakkında anlattığı her şey, yıkıcı ve Filistin halkına yönelik sürgün planlarının uygulanmasına bir kılıftır.İsrail Başbakanı hedeflerine ulaşamadı ve şimdi, hükümetinin giderek büyüyen bir iç krizle ve toplumda giderek büyüyen bir protesto hareketiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde bunu hayali zaferlerle telafi etmeye çalışıyor."
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filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, ortadoğu, haberler, i̇srail, gazze, fetih, sputnik
filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, ortadoğu, haberler, i̇srail, gazze, fetih, sputnik

Fetih sözcüsü: İsrail'in bu adımları, Filistin halkına karşı daha büyük planın bir parçasıdır

00:16 06.05.2025
© AA / Mostafa AlkharoufGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
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Sputnik'e konuşan Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararını yorumladı.
Fetih hareketinin sözcüsü Maher Al-Nammoura, şu açıklamalarda bulundu:
"İsrail'in bu planları, zaten savaş, açlık ve katliamlarla boğuşan savunmasız Filistin halkına karşı daha büyük bir planın parçasıdır. Dünya kamuoyu, tüm uluslararası örgütler, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu, İsrail'i ve Filistinlilere karşı hazırladığı bu suçu durdurmak için acilen harekete geçmelidir.
Netanyahu ve hükümetinin ne uluslararası toplumun duruşuyla, ne de rehinelerin akıbetiyle ilgili hiçbir kaygısı olmadığını bir kez daha görüyoruz. Tam tersine, uyguladığı politikalardan dolayı içeride yaygın bir hoşnutsuzluk olmasına rağmen iktidarda kalabilmek için savaşın devam etmesini istiyor.
Fetih'in önceliği saldırganlığa son vermek, Filistin halkının birliğini yeniden sağlamak, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistinlilerin tek meşru temsilcisi olma rolünü yeniden tesis etmek ve hem Gazze'ye hem de gerçek bir savaşın devam ettiği Batı Şeria'ya idari egemenliğini ve güvenlik yetkilerini genişletmektir."
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi siyasi irtibat görevlisi Abdullah El-Dannan ise şu açıklamaları yaptı:
"Bu planlar sadece Gazze'de değil, aynı zamanda tüm Arap dünyasında kaynaklar üzerinde hegemonya ve kontrol kurmayı amaçlayan Amerikan projesiyle örtüşüyor. Filistinliler bunu asla kabul etmeyecek ve bunu engellemek için canları pahasına bile olsa her şeyi yapacaklardır. Biz kendi toprağımızda durduğumuz için beyaz bayrak çekmeyeceğiz.
Biz esir takası konusunda anlaşmaya varmaya hala bağlıyız, Mısır ve Katar muazzam çaba sarf ediyor, ancak her seferinde işgalcilerin kibri ve uzlaşmazlığıyla karşılaşıyor. Netanyahu'nun hükümetine ve halkına sözde devam eden müzakereler hakkında anlattığı her şey, yıkıcı ve Filistin halkına yönelik sürgün planlarının uygulanmasına bir kılıftır.
İsrail Başbakanı hedeflerine ulaşamadı ve şimdi, hükümetinin giderek büyüyen bir iç krizle ve toplumda giderek büyüyen bir protesto hareketiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde bunu hayali zaferlerle telafi etmeye çalışıyor."
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
DÜNYA
‘Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek’
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