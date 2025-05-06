https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kamuda-gecici-isci-aliminda-yeni-donem-6-ay-oncesine-kadar-sigortasiz-olmak-sarti-aranabilir-1095954547.html
Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek
Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek
Sputnik Türkiye
Kamuda geçici işi alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda geçici işçi alımlarında, işe başlayacakların en az 6 ay öncesine... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:30+0300
2025-05-06T10:30+0300
2025-05-06T10:30+0300
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kamu
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işçi
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Kamudaki geçici işçi alımına yeni bir düzenlemeye gidildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.6 ay sigorta şartıYönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.Kimler muaf olacak?Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.
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kamu, resmi gazete, işçi
Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek
Kamuda geçici işi alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda geçici işçi alımlarında, işe başlayacakların en az 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı aranabilecek.
Kamudaki geçici işçi alımına yeni bir düzenlemeye gidildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.
Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.