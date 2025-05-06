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Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek
Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek
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Kamuda geçici işi alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda geçici işçi alımlarında, işe başlayacakların en az 6 ay öncesine... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kamudaki geçici işçi alımına yeni bir düzenlemeye gidildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.6 ay sigorta şartıYönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.Kimler muaf olacak?Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.
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Kamuda geçici işçi alımında yeni dönem: 6 ay öncesine kadar sigortasız olmak şartı aranabilecek

10:30 06.05.2025
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Kamuda geçici işi alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda geçici işçi alımlarında, işe başlayacakların en az 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı aranabilecek.
Kamudaki geçici işçi alımına yeni bir düzenlemeye gidildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

6 ay sigorta şartı

Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.

Kimler muaf olacak?

Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.
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