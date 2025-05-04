https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/turk-isten-yokun-isci-memurun-amiri-olamaz-kararina-tepki-1095903591.html
TÜRK-İŞ'ten YÖK'ün 'İşçi, memurun amiri olamaz' kararına tepki
TÜRK-İŞ'ten YÖK'ün 'İşçi, memurun amiri olamaz' kararına tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T16:30+0300
2025-05-04T16:30+0300
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türk-i̇ş
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yök
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YÖK; üniversitelere gönderdiği yazıyla işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirdi.Türk-İş'ten amir tepkisiKarara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yazılı açıklamasında "Emeğin statüsü olmaz." dedi.'YÖK'ün görüş bildirmesi eşitliğe aykırı'Alemdar "İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir." ifadesini kullandı.YÖK’ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını belirten Alemdar, "Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır." eleştirisi yaptı.Tüm yasal yolların kullanılacağını söyleyen Alemdar, "Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı'na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html
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TÜRK-İŞ'ten YÖK'ün 'İşçi, memurun amiri olamaz' kararına tepki
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönündeki görüşünü eleştirdi.
YÖK; üniversitelere gönderdiği yazıyla işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirdi.
Karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yazılı açıklamasında "Emeğin statüsü olmaz." dedi.
'YÖK'ün görüş bildirmesi eşitliğe aykırı'
Alemdar "İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir." ifadesini kullandı.
YÖK’ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını belirten Alemdar, "Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır." eleştirisi yaptı.
Tüm yasal yolların kullanılacağını söyleyen Alemdar, "Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı'na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.