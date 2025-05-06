https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/justin-timberlakein-istanbul-konseri-icin-ozel-kulis-istekleri-ortaya-cikti-1095995335.html
Justin Timberlake'in İstanbul konseri için özel kulis istekleri ortaya çıktı
Justin Timberlake'in İstanbul konseri için özel kulis istekleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Grammy ödüllü yıldız Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasında 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T22:54+0300
2025-05-06T22:54+0300
2025-05-06T22:54+0300
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justin timberlake
kulis
istek
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sıcaklık
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şarkı
şarkıcı
konser
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Justin Timberlake'in İstanbul konseri için kulis istekleri sosyal medyada gündem oldu.30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasına özen gösteren şarkıcının taleplerini bildirdiği iddia edildi. Kuliste 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve tropikal meyvelerden oluşan özel bir menü talep eden Timberlake, kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini şart koştu. 44 yaşındaki şarkıcının 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamındaki İstanbul performansının hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/justin-timberlake-30-temmuzda-istanbullu-hayranlariyla-bulusacak-bes-yil-sonra-geliyor-1095886747.html
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justin timberlake, kulis, istek, badem, sıcaklık, hissedilen sıcaklık, şarkı, şarkıcı, konser, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇tü, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)
Justin Timberlake'in İstanbul konseri için özel kulis istekleri ortaya çıktı
Grammy ödüllü yıldız Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasında 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve tropikal meyvelerden oluşan özel bir menü talep etti. Hijyen takıntısıyla bilinen sanatçı, kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini şart koştu.
Justin Timberlake'in İstanbul konseri için kulis istekleri sosyal medyada gündem oldu.
30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasına özen gösteren şarkıcının taleplerini bildirdiği iddia edildi. Kuliste 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve tropikal meyvelerden oluşan özel bir menü talep eden Timberlake, kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini şart koştu.
44 yaşındaki şarkıcının 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamındaki İstanbul performansının hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklendiği ifade edildi.