https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/justin-timberlakein-istanbul-konseri-icin-ozel-kulis-istekleri-ortaya-cikti-1095995335.html

Justin Timberlake'in İstanbul konseri için özel kulis istekleri ortaya çıktı

Justin Timberlake'in İstanbul konseri için özel kulis istekleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Grammy ödüllü yıldız Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasında 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

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Justin Timberlake'in İstanbul konseri için kulis istekleri sosyal medyada gündem oldu.30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için sahne arkasına özen gösteren şarkıcının taleplerini bildirdiği iddia edildi. Kuliste 22 derece sabit sıcaklık, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve tropikal meyvelerden oluşan özel bir menü talep eden Timberlake, kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini şart koştu. 44 yaşındaki şarkıcının 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamındaki İstanbul performansının hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/justin-timberlake-30-temmuzda-istanbullu-hayranlariyla-bulusacak-bes-yil-sonra-geliyor-1095886747.html

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