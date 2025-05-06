https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/4-aylik-zam-farki-aciklandi-temmuzda-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-refah-payi-gelecek-mi-1095947068.html

4 aylık zam farkı açıklandı: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi?

4 aylık zam farkı açıklandı: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam farkı belli oldu. Temmuz zammı ve en düşük emekli maaşı tahminleri haberimizde.

2025-05-06T08:14+0300

2025-05-06T08:14+0300

2025-05-06T08:14+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

bağkur

tl

ahmet kurtuluş

zam

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu kritik veri sonrası emekli ve memurlar için 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,29 olarak belirlendi.Temmuz'da maaşlara ne kadar zam gelecek?6 aylık tahmini enflasyon oranı belli olduYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, enflasyon oranı mevcut seyriyle devam ederse, ilk 6 ayda yüzde 17 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu durumda:Refah payı bu dönemde beklenmiyorAhmet Kurtuluş, 2024 yılının “emekliler yılı” ilan edilmesine rağmen, bu ara dönemde ekstra refah payı beklentisinin karşılanmayacağını düşünüyor. Bu kapsamda sadece enflasyon farkı kadar artış yapılacak.En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilirEn düşük emekli maaşında artış olabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini vurgulayan Kurtuluş:“En düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyesine çıkarılması beklenebilir,” değerlendirmesinde bulundu.Maaş zammı ne zaman belli olacak?Maaş zamlarının netleşebilmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri beklenecek. Haziran verisi, temmuz ayının başında açıklanacak ve bu açıklamayla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kademeli-emeklilikte-son-durum-sekillendi-bakan-tek-tek-acikladi-tarih-verildi-mi-ne-zaman-1095945219.html

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