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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/4-aylik-zam-farki-aciklandi-temmuzda-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-refah-payi-gelecek-mi-1095947068.html
4 aylık zam farkı açıklandı: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi?
4 aylık zam farkı açıklandı: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam farkı belli oldu. Temmuz zammı ve en düşük emekli maaşı tahminleri haberimizde.
2025-05-06T08:14+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu kritik veri sonrası emekli ve memurlar için 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,29 olarak belirlendi.Temmuz'da maaşlara ne kadar zam gelecek?6 aylık tahmini enflasyon oranı belli olduYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, enflasyon oranı mevcut seyriyle devam ederse, ilk 6 ayda yüzde 17 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu durumda:Refah payı bu dönemde beklenmiyorAhmet Kurtuluş, 2024 yılının “emekliler yılı” ilan edilmesine rağmen, bu ara dönemde ekstra refah payı beklentisinin karşılanmayacağını düşünüyor. Bu kapsamda sadece enflasyon farkı kadar artış yapılacak.En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilirEn düşük emekli maaşında artış olabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini vurgulayan Kurtuluş:“En düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyesine çıkarılması beklenebilir,” değerlendirmesinde bulundu.Maaş zammı ne zaman belli olacak?Maaş zamlarının netleşebilmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri beklenecek. Haziran verisi, temmuz ayının başında açıklanacak ve bu açıklamayla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.
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4 aylık zam farkı, emekli maaşı temmuz zammı, en düşük emekli maaşı, memur emeklisi zammı, ssk bağkur emekli zammı, temmuz emekli maaşı tahmini, tüi̇k nisan enflasyonu, emekli maaşı artışı
4 aylık zam farkı, emekli maaşı temmuz zammı, en düşük emekli maaşı, memur emeklisi zammı, ssk bağkur emekli zammı, temmuz emekli maaşı tahmini, tüi̇k nisan enflasyonu, emekli maaşı artışı

4 aylık zam farkı açıklandı: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi?

08:14 06.05.2025
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı, milyonlarca emekli için 4 aylık zam farkı belli oldu. Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Uzmanlar değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu kritik veri sonrası emekli ve memurlar için 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,29 olarak belirlendi.

Temmuz'da maaşlara ne kadar zam gelecek?

6 aylık tahmini enflasyon oranı belli oldu

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, enflasyon oranı mevcut seyriyle devam ederse, ilk 6 ayda yüzde 17 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu durumda:
SSK ve Bağkur emeklileri bu oranda zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeniyle yaklaşık %16 oranında zam alacak.

Refah payı bu dönemde beklenmiyor

Ahmet Kurtuluş, 2024 yılının “emekliler yılı” ilan edilmesine rağmen, bu ara dönemde ekstra refah payı beklentisinin karşılanmayacağını düşünüyor. Bu kapsamda sadece enflasyon farkı kadar artış yapılacak.

En düşük emekli maaşı 17 bin TL olabilir

En düşük emekli maaşında artış olabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini vurgulayan Kurtuluş:
“En düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyesine çıkarılması beklenebilir,” değerlendirmesinde bulundu.
Uzman Tahminlerine Göre Temmuz Zam Senaryoları

Grup

4 Aylık Zam Farkı

6 Aylık Tahmini Zam

Refah Payı

SSK ve Bağkur Emeklisi

%13,36

%17 civarı

Beklenmiyor

Memur ve Emeklisi

%12,29

%16 civarı

Beklenmiyor

En Düşük Emekli Maaşı

-

17.000 TL’ye çıkabilir

Yasal düzenleme gerek

Maaş zammı ne zaman belli olacak?

Maaş zamlarının netleşebilmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri beklenecek. Haziran verisi, temmuz ayının başında açıklanacak ve bu açıklamayla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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