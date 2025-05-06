https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kademeli-emeklilikte-son-durum-sekillendi-bakan-tek-tek-acikladi-tarih-verildi-mi-ne-zaman-1095945219.html

Kademeli emeklilikte son durum şekillendi, bakan tek tek açıkladı: Tarih verildi mi? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Kademeli emeklilikte son durum şekillendi, bakan tek tek açıkladı: Tarih verildi mi? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Sputnik Türkiye

Milyonları ilgilendiren kademeli emeklilik yeniden gündemde. SGK uzmanı “mutlaka çıkacak” derken, Bakan Işıkhan sistemde değişiklik olmayacağını açıkladı. Peki kademeli emeklilik nedir, kimleri kapsıyor?

2025-05-06T07:46+0300

2025-05-06T07:46+0300

2025-05-06T07:46+0300

yaşam

kademeli

kademeli emeklilik

emeklilik

emeklilik yaşı

erken emeklilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg

Kademeli emeklilik milyonlar için umut olmaya devam ederken konu Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması için Mart ayında Meclis'e kanun teklifi sunuldu. Teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.SGK uzmanı İsa Karakaş ise kademeli emeklilik düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu görüşünde. Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını ifade ederek, "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" dediBakan Işıkhan son noktayı koyduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sistemde herhangi bir değişiklik planlamadıklarını belirterek emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalıştıklarını ifade etmişti.Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.Kademeli emeklilik nedir?Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Önerilen modellerden biri, yaş şartının esnetilmesi ve belirli prim gününü tamamlayan sigortalıların belirlenen yaş aralıklarında emekli olabilmesini hedeflemektedir. Örneğin, 2000-2002 yılları arasında sigorta girişi olanların 52 yaşında, 2003-2005 arasında olanların 50 yaşında ve 2006-2008 arasında sigorta girişi olanların ise 48 yaşında emekli olabilmesi gündeme gelebilir .

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kademeli-emeklilik-ne-zaman-cikacak-cikacak-mi-milyonlarin-merak-ettigi-soruya-net-yanit-1095828541.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kademeli emeklilik nedir, kademeli emeklilik 2025, kademeli emeklilik son durum, kademeli emeklilik çıkacak mı, bakan vedat ışıkhan emeklilik açıklaması, kademeli emeklilik kanun teklifi, sgk uzmanı isa karakaş yorumu, 2000 sonrası sigorta girişi emeklilik, erken emeklilik şartları 2025, kademeli emeklilik yaş tablosu, 48 yaşında emeklilik, kademeli emeklilik kimleri kapsıyor