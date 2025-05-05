Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/volkan-demirel-jose-mourinhoyu-istifaya-cagirdi-ne-gordun-ki-yoruldun-1095940040.html
Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'
Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında geri düştü. Derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jose... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T22:42+0300
2025-05-05T22:42+0300
spor
volkan demirel
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
teknik direktör
yılın teknik direktörü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073874570_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_a3afd916ec5dcfa9d6410e849c590820.jpg
Volkan Demirel, başarısız performans nedeniyle Jose Mourinho'yu sert şekilde eleştirerek istifasını istedi.Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel katıldığı canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho'yunun performansını değerlendirdi. Asist Analiz yayınında Mourinho'nun bahane ürettiğini belirten Demirel ''Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun? İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor'' dedi.Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecilerinden ve kaptanlarından Volkan Demirel, 2002 yılında henüz 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 17 sezon boyunca kaleyi koruyan Demirel, bu süreçte hem saha içi performansı hem de liderliğiyle Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073874570_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_b9ed2a8c94347c45ea8f832675f93c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkan demirel, jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, teknik direktör, yılın teknik direktörü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları
volkan demirel, jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, teknik direktör, yılın teknik direktörü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları

Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'

22:42 05.05.2025
© AA / HataysporVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Hatayspor
Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında geri düştü. Derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jose Mourinho, başarısız derbi performansı nedeniyle Volkan Demirel tarafından sert şekilde eleştirildi. Demirel, Mourinho'yu istifaya çağırarak bir değişim gerektiğini savundu.
Volkan Demirel, başarısız performans nedeniyle Jose Mourinho'yu sert şekilde eleştirerek istifasını istedi.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel katıldığı canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho'yunun performansını değerlendirdi. Asist Analiz yayınında Mourinho'nun bahane ürettiğini belirten Demirel ''Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun? İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor'' dedi.
Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecilerinden ve kaptanlarından Volkan Demirel, 2002 yılında henüz 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 17 sezon boyunca kaleyi koruyan Demirel, bu süreçte hem saha içi performansı hem de liderliğiyle Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
SPOR
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe derbisi sonrası 'ani açıklama': Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali mi verdi?
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала