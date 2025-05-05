https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/volkan-demirel-jose-mourinhoyu-istifaya-cagirdi-ne-gordun-ki-yoruldun-1095940040.html
Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'
Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında geri düştü. Derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jose... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T22:42+0300
2025-05-05T22:42+0300
2025-05-05T22:42+0300
spor
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fenerbahçe
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Volkan Demirel, başarısız performans nedeniyle Jose Mourinho'yu sert şekilde eleştirerek istifasını istedi.Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel katıldığı canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho'yunun performansını değerlendirdi. Asist Analiz yayınında Mourinho'nun bahane ürettiğini belirten Demirel ''Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun? İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor'' dedi.Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecilerinden ve kaptanlarından Volkan Demirel, 2002 yılında henüz 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 17 sezon boyunca kaleyi koruyan Demirel, bu süreçte hem saha içi performansı hem de liderliğiyle Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html
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volkan demirel, jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, teknik direktör, yılın teknik direktörü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları
Volkan Demirel, Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı: 'Ne gördün ki yoruldun?'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında geri düştü. Derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jose Mourinho, başarısız derbi performansı nedeniyle Volkan Demirel tarafından sert şekilde eleştirildi. Demirel, Mourinho'yu istifaya çağırarak bir değişim gerektiğini savundu.
Volkan Demirel, başarısız performans nedeniyle Jose Mourinho'yu sert şekilde eleştirerek istifasını istedi.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel katıldığı canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho'yunun performansını değerlendirdi. Asist Analiz yayınında Mourinho'nun bahane ürettiğini belirten Demirel ''Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım. Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun? İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor'' dedi.
Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecilerinden ve kaptanlarından Volkan Demirel, 2002 yılında henüz 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 17 sezon boyunca kaleyi koruyan Demirel, bu süreçte hem saha içi performansı hem de liderliğiyle Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.