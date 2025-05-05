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Jose Mourinho’dan Fenerbahçe derbisi sonrası 'ani açıklama': Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali mi verdi?
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe derbisi sonrası 'ani açıklama': Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali mi verdi?
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T07:35+0300
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından puan farkını kapatma şansını kaybetti ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hem hakem kararları hem de takımının performansına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Portekizli teknik adam, geleceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtla ise kafaları karıştırdı.🎙️ Mourinho: “Kaybetmeyi hak etmedik”Mourinho, maçla ilgili değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:🟥 Hakem ve VAR tepkisi: "Gerçek bu, değişmiyor"Portekizli teknik adam, hakem kararlarına da sert çıktı:"VAR kararları, En Nesyri'nin verilmemiş penaltısı... Bunları konuşmaktan yoruldum. Hiçbir şey değişmiyor. Gerçek bu."🟡 Oyuncularına açık eleştiriMourinho, bazı futbolcularının performansından memnun olmadığını da açıkça dile getirdi:"Bazı oyuncularınız yeterince iyi performans göstermediğinde, bu takım oyununu da etkiliyor. Bu maçta bunu yaşadık."🚪 Ayrılık sinyali mi? Mourinho’dan sessiz yanıtGelecek sezon Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağına dair gelen soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi:Bu açıklama, Mourinho’nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.🤝 Solskjaer Yorumu: “Bulutların üzerinde olmalı”Karşılaşmada rakip teknik adam olarak yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan Mourinho:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/sivasspor-kulubu-asbaskani-mucahit-yildiz-galatasaray-fotograflari-sonrasi-istifa-etti-1095907074.html
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jose mourinho, en nesyri, beşiktaş, fenerbahçe, var, galatasaray, şampiyon, şampiyonluk, süper lig, derbi
jose mourinho, en nesyri, beşiktaş, fenerbahçe, var, galatasaray, şampiyon, şampiyonluk, süper lig, derbi

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe derbisi sonrası 'ani açıklama': Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali mi verdi?

07:35 05.05.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından puan farkını kapatma şansını kaybetti ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hem hakem kararları hem de takımının performansına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Portekizli teknik adam, geleceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtla ise kafaları karıştırdı.

🎙️ Mourinho: “Kaybetmeyi hak etmedik”

Mourinho, maçla ilgili değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:
"Bugün maçı kazanmak isteyen, pozisyon yaratmak isteyen tek takım bizdik. Ancak kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik."

🟥 Hakem ve VAR tepkisi: "Gerçek bu, değişmiyor"

Portekizli teknik adam, hakem kararlarına da sert çıktı:
"VAR kararları, En Nesyri'nin verilmemiş penaltısı... Bunları konuşmaktan yoruldum. Hiçbir şey değişmiyor. Gerçek bu."

🟡 Oyuncularına açık eleştiri

Mourinho, bazı futbolcularının performansından memnun olmadığını da açıkça dile getirdi:
"Bazı oyuncularınız yeterince iyi performans göstermediğinde, bu takım oyununu da etkiliyor. Bu maçta bunu yaşadık."

🚪 Ayrılık sinyali mi? Mourinho’dan sessiz yanıt

Gelecek sezon Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağına dair gelen soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi:
"Gelecek sezonla ilgili konuşmayacağım. Bunlar kulüp içi meselelerdir ve medya önünde konuşulmaz. Başkanımıza ve yönetimimize olan saygım büyüktür."
Bu açıklama, Mourinho’nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

🤝 Solskjaer Yorumu: “Bulutların üzerinde olmalı”

Karşılaşmada rakip teknik adam olarak yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan Mourinho:
"Ole yeterince zeki ve deneyimli. Bugün kazandı, bulutların üzerinde olabilir. Ben ise cehennemde olsam da bu futbol. Birbirimize saygımız sonsuz."
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