https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/romanya-basbakani-ciolacu-istifasini-duyurdu-1095939117.html

Romanya Başbakanı Ciolacu istifasını duyurdu

Romanya Başbakanı Ciolacu istifasını duyurdu

Sputnik Türkiye

Romanya Başbakanı Ciolacu istifa ettiğini, partisinin ise iktidar koalisyonundan ayrıldığını duyurdu. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T22:30+0300

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dünya

romanya

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marcel ciolacu

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george simion

ikinci tur

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Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, kabine başkanlığından istifa ettiğini, lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) ise iktidar koalisyonundan ayrıldığını açıkladı.PSD meclis toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çolaku, “Aralık ayında iki amacı olan koalisyon kuruldu, parlamentoda çoğunluğu sağlayacak istikrarlı bir hükümetin kurulması ve koalisyonun cumhurbaşkanı olacak bir adaya sahip olması. İkisinden biri tutmadı, demek ki mevcut haliyle koalisyon meşru değil. Partili arkadaşlarıma koalisyondan ayrılmayı önerdim, bu benim başbakanlıktan istifa etmem anlamına gelecek, bunu da sizlerle (gazetecilerle) görüştükten sonra yapacağım” ifadelerini kullandı.Sosyal Demokratların ikinci tura kalan hiçbir adayı desteklememe kararı aldıklarını söyleyen Ciolacu, aynı zamanda seçimlerin ikinci turuna kalan George Simion'u destekleyen Romanyalıları Birleştirmek İçin İttifak Partisi ile Sosyal Demokrat Parti arasında koalisyon kurulması ihtimalini de yalanladı.Romanya'da parlamento seçimleri 1 Aralık'ta yapılmıştı. Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya Macar Demokratik Birliği (UDMR) ve ulusal azınlıkların temsilcileri iktidar koalisyonu oluşturmuştu. Koalisyon, cumhurbaşkanlığına eski Senato Başkanı Crin Antonescu'yu aday göstermişti, Antonescu 4 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda üçüncü olmuştu. Birinci ise yüzde 41 oyla milliyetçi Romanyalıları Birleştirmek İçin İttifak Partisi lideri George Simion oldu. Seçimlerin ikinci turu 18 Mayıs’ta yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/romanyada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-ikinci-tur-halk-sandigi-gidiyor--1091026763.html

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romanya, başbakan, marcel ciolacu, i̇stifa, haberler, george simion, ikinci tur