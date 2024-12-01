Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:10
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:11
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:24
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:52
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/romanyada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-ikinci-tur-halk-sandigi-gidiyor--1091026763.html
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor
Sputnik Türkiye
Romanya'da ilk turda önce çıkan ve Rusya ile ilişkilerin korunması gerektiğine inanan Cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, yüzde 22,65 oyla önde çıkmıştı... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T12:29+0300
2024-12-01T12:29+0300
dünya
romanya
tiktok
kampanya
cumhurbaşkanı
seçim
erken seçim
genel seçim
ikinci tur
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a722837e0a6f2e760ff73f70dababa1c.jpg
Romanya’da halk, genel seçim için sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede, yaklaşık 18 milyon kayıtlı seçmen oylarını yerel saatle 07.00-21.00 arasında kullanabilecek.Seçimlerde, 41 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Bu oylama sonucunda, 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 134 sandalyeli Senatonun yeni üyeleri belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.İtirazlar yapılmıştı 24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki 'Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti. Ancak sonuçlara yapılan itirazlar sonrası, Anayasa Mahkemesi oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce tamamlanamayacağı ve ikinci turun 8 Aralık’ta düzenleneceği duyuruldu.Bu süreçte, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini ve genel seçime odaklanacağını açıkladı. Seçim süreci, Romanya siyasetindeki gerginliği artırmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76872dd7afbaabaa7e836949b767c9fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
romanya, tiktok, kampanya, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, genel seçim, ikinci tur, ab, nato, avrupa birliği
romanya, tiktok, kampanya, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, genel seçim, ikinci tur, ab, nato, avrupa birliği

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor

12:29 01.12.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийRomanya bayrağı
Romanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Romanya'da ilk turda önce çıkan ve Rusya ile ilişkilerin korunması gerektiğine inanan Cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, yüzde 22,65 oyla önde çıkmıştı. Kimsenin yüzde 50'yi alamadığı ilk tur tamamlanırken, halk ikinci tur için bugün oy kullanacak. Sonuçların gece vakti belirlenmesi bekleniyor.
Romanya’da halk, genel seçim için sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede, yaklaşık 18 milyon kayıtlı seçmen oylarını yerel saatle 07.00-21.00 arasında kullanabilecek.
Seçimlerde, 41 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Bu oylama sonucunda, 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 134 sandalyeli Senatonun yeni üyeleri belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

İtirazlar yapılmıştı

24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki 'Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti. Ancak sonuçlara yapılan itirazlar sonrası, Anayasa Mahkemesi oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce tamamlanamayacağı ve ikinci turun 8 Aralık’ta düzenleneceği duyuruldu.
Bu süreçte, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini ve genel seçime odaklanacağını açıkladı.
Seçim süreci, Romanya siyasetindeki gerginliği artırmaya devam ediyor.
Georgescu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
DÜNYA
Romanya'da TikTok üzerinden kampanya yürüten ve Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini isteyen aday birinci çıktı
25 Kasım, 09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала