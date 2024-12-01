https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/romanyada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-ikinci-tur-halk-sandigi-gidiyor--1091026763.html
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor
Sputnik Türkiye
Romanya'da ilk turda önce çıkan ve Rusya ile ilişkilerin korunması gerektiğine inanan Cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, yüzde 22,65 oyla önde çıkmıştı... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T12:29+0300
2024-12-01T12:29+0300
2024-12-01T12:29+0300
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romanya
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genel seçim
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Romanya’da halk, genel seçim için sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede, yaklaşık 18 milyon kayıtlı seçmen oylarını yerel saatle 07.00-21.00 arasında kullanabilecek.Seçimlerde, 41 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Bu oylama sonucunda, 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 134 sandalyeli Senatonun yeni üyeleri belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.İtirazlar yapılmıştı 24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki 'Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti. Ancak sonuçlara yapılan itirazlar sonrası, Anayasa Mahkemesi oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce tamamlanamayacağı ve ikinci turun 8 Aralık’ta düzenleneceği duyuruldu.Bu süreçte, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini ve genel seçime odaklanacağını açıkladı. Seçim süreci, Romanya siyasetindeki gerginliği artırmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html
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romanya, tiktok, kampanya, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, genel seçim, ikinci tur, ab, nato, avrupa birliği
romanya, tiktok, kampanya, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, genel seçim, ikinci tur, ab, nato, avrupa birliği
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: Halk sandığı gidiyor
Romanya'da ilk turda önce çıkan ve Rusya ile ilişkilerin korunması gerektiğine inanan Cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, yüzde 22,65 oyla önde çıkmıştı. Kimsenin yüzde 50'yi alamadığı ilk tur tamamlanırken, halk ikinci tur için bugün oy kullanacak. Sonuçların gece vakti belirlenmesi bekleniyor.
Romanya’da halk, genel seçim için sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede, yaklaşık 18 milyon kayıtlı seçmen oylarını yerel saatle 07.00-21.00 arasında kullanabilecek.
Seçimlerde, 41 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışıyor. Bu oylama sonucunda, 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 134 sandalyeli Senatonun yeni üyeleri belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.
24 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki 'Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti. Ancak sonuçlara yapılan itirazlar sonrası, Anayasa Mahkemesi oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce tamamlanamayacağı ve ikinci turun 8 Aralık’ta düzenleneceği duyuruldu.
Bu süreçte, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini ve genel seçime odaklanacağını açıkladı.
Seçim süreci, Romanya siyasetindeki gerginliği artırmaya devam ediyor.