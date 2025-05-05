https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/memur-ve-emeklinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-iste-4-aylik-zam-farki--1095918400.html

Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı

Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı

Sputnik Türkiye

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin 4 aylık maaş zammı netleşti. SGK ve Bağ-Kur... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T10:32+0300

2025-05-05T10:32+0300

2025-05-05T10:53+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

enflasyon

enflasyon farkı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Nisan’da aylık enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılın ilk dört ayına ilişkin maaş artış oranları da netleşmiş oldu.Emeklilere 4 aylık zam oranı yüzde 13.36 olduSGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3’lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36'ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.Memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı ne kadar oldu?Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?4 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına yüzde 13.36 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 402 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşı zam için Meclis'in karar alması gerekiyor.Emekli ve memurlar için yapılacak maaş artışının kesinleşmesi, önümüzdeki iki ayda açıklanacak enflasyon verilerine bağlı. TÜİK, mayıs ve haziran aylarının verilerini açıkladıktan sonra nihai zam oranı belirlenecek ve temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tuik-nisan-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-enflasyon-orani-yuzde-kac-oldu-1095915997.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur emekli maaş zammı, tüik enflasyon verileri, nisan 2025 enflasyonu, sgk bağ-kur zam oranı, memur maaş zammı 2025, enflasyon farkı nedir, 4 aylık maaş zammı açıklandı, mayıs haziran enflasyon beklentisi, emekli maaşı temmuz zammı memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 4 aylık zam oranı, tüik enflasyon verisi, sgk emekli zammı, bağ-kur emekli zammı, memur enflasyon farkı, temmuz maaş zammı, 2025 memur zammı, 2025 emekli zammı, nisan enflasyon oranı, maaş artış oranı, zam oranı açıklandı, tüik zam verisi, enflasyon farkı hesaplama, toplu sözleşme zammı, memur emeklisi zam oranı, sgk zam oranı, bağ-kur zam farkı, temmuz zammı beklentisi