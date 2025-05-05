Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı

Türkiye
TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Bahçeli’den Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı: Ne CHP ne de isim var
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/memur-ve-emeklinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-iste-4-aylik-zam-farki--1095918400.html
Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı
Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı
Sputnik Türkiye
TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin 4 aylık maaş zammı netleşti. SGK ve Bağ-Kur... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:32+0300
2025-05-05T10:53+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
enflasyon farkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Nisan’da aylık enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılın ilk dört ayına ilişkin maaş artış oranları da netleşmiş oldu.Emeklilere 4 aylık zam oranı yüzde 13.36 olduSGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3’lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36'ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.Memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı ne kadar oldu?Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?4 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına yüzde 13.36 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 402 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşı zam için Meclis'in karar alması gerekiyor.Emekli ve memurlar için yapılacak maaş artışının kesinleşmesi, önümüzdeki iki ayda açıklanacak enflasyon verilerine bağlı. TÜİK, mayıs ve haziran aylarının verilerini açıkladıktan sonra nihai zam oranı belirlenecek ve temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tuik-nisan-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-enflasyon-orani-yuzde-kac-oldu-1095915997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_c700f6f5f1e13675d65149ba444731ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
memur emekli maaş zammı, tüik enflasyon verileri, nisan 2025 enflasyonu, sgk bağ-kur zam oranı, memur maaş zammı 2025, enflasyon farkı nedir, 4 aylık maaş zammı açıklandı, mayıs haziran enflasyon beklentisi, emekli maaşı temmuz zammı memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 4 aylık zam oranı, tüik enflasyon verisi, sgk emekli zammı, bağ-kur emekli zammı, memur enflasyon farkı, temmuz maaş zammı, 2025 memur zammı, 2025 emekli zammı, nisan enflasyon oranı, maaş artış oranı, zam oranı açıklandı, tüik zam verisi, enflasyon farkı hesaplama, toplu sözleşme zammı, memur emeklisi zam oranı, sgk zam oranı, bağ-kur zam farkı, temmuz zammı beklentisi
memur emekli maaş zammı, tüik enflasyon verileri, nisan 2025 enflasyonu, sgk bağ-kur zam oranı, memur maaş zammı 2025, enflasyon farkı nedir, 4 aylık maaş zammı açıklandı, mayıs haziran enflasyon beklentisi, emekli maaşı temmuz zammı memur maaş zammı, emekli maaş zammı, 4 aylık zam oranı, tüik enflasyon verisi, sgk emekli zammı, bağ-kur emekli zammı, memur enflasyon farkı, temmuz maaş zammı, 2025 memur zammı, 2025 emekli zammı, nisan enflasyon oranı, maaş artış oranı, zam oranı açıklandı, tüik zam verisi, enflasyon farkı hesaplama, toplu sözleşme zammı, memur emeklisi zam oranı, sgk zam oranı, bağ-kur zam farkı, temmuz zammı beklentisi

Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkı

10:32 05.05.2025 (güncellendi: 10:53 05.05.2025)
© İHATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© İHA
Abone ol
TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin 4 aylık maaş zammı netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 13.36 olurken, memur ve memur emeklileri için ise dört aylık zam oranı yüzde 12.29 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Nisan’da aylık enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılın ilk dört ayına ilişkin maaş artış oranları da netleşmiş oldu.

Emeklilere 4 aylık zam oranı yüzde 13.36 oldu

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3’lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36'ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına yüzde 13.36 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 402 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşı zam için Meclis'in karar alması gerekiyor.
Emekli ve memurlar için yapılacak maaş artışının kesinleşmesi, önümüzdeki iki ayda açıklanacak enflasyon verilerine bağlı. TÜİK, mayıs ve haziran aylarının verilerini açıkladıktan sonra nihai zam oranı belirlenecek ve temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
EKONOMİ
TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала