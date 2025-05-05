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TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı. Yıllık yüzde... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:02+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu, yılın dördüncü enflasyon verilerini açıkladı. Son dakika nisan ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3 olurken yıllık enflasyon yüzde 37.86 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48.73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32.65 arttı.En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36.09 artış, ulaştırmada yüzde 22.76 artış ve konutta yüzde 74.07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9.21, ulaştırmada yüzde 3.84 ve konutta yüzde 9.98 oldu.Üç aylık enflasyon yükseliş eğilimindeydiAylık enflasyon; ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla yüzde 5.03, yüzde 2.27 ve yüzde 2.46 oranında artmıştı.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiNisan ayı öncesinde AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Katılımcıların ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3.24 olarak belirlendi. Tahminler, en düşük yüzde 2.75 ve en yüksek yüzde 3.80 aralığında yoğunlaştı.İstanbul’daki fiyatlar zaten sinyal vermiştiNisan enflasyonu öncesinde açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, artış sinyallerini vermişti. İstanbul’da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.21 oranında artarken, toptan fiyatlardaki artış yüzde 1.46 olarak kayda geçmişti.
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tüik nisan enflasyon, enflasyon verileri 2025, enflasyon son dakika, ekonomistlerin enflasyon tahmini, tüketici fiyat endeksi, enflasyon oranı kaç, enag verileri, istanbul fiyat artışı, enflasyon verileri açıklandı mı, nisan ayı enflasyon beklentisi, son dakika enflasyon

TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

10:02 05.05.2025 (güncellendi: 10:21 05.05.2025)
© AAPazar
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı. Yıllık yüzde 37.86 oldu. Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.98 ile konut grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın dördüncü enflasyon verilerini açıkladı. Son dakika nisan ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3 olurken yıllık enflasyon yüzde 37.86 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48.73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32.65 arttı.
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36.09 artış, ulaştırmada yüzde 22.76 artış ve konutta yüzde 74.07 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9.21, ulaştırmada yüzde 3.84 ve konutta yüzde 9.98 oldu.

Üç aylık enflasyon yükseliş eğilimindeydi

Aylık enflasyon; ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla yüzde 5.03, yüzde 2.27 ve yüzde 2.46 oranında artmıştı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Nisan ayı öncesinde AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Katılımcıların ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3.24 olarak belirlendi. Tahminler, en düşük yüzde 2.75 ve en yüksek yüzde 3.80 aralığında yoğunlaştı.

İstanbul’daki fiyatlar zaten sinyal vermişti

Nisan enflasyonu öncesinde açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, artış sinyallerini vermişti. İstanbul’da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.21 oranında artarken, toptan fiyatlardaki artış yüzde 1.46 olarak kayda geçmişti.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları netleşti
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